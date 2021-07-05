歐陽娜娜成精品代言被罵翻 網友「還我喬妹」 業者撤文滅火

歐陽娜娜代言國際品牌精品，卻遭網友批評。（取材自微博）

藝人歐陽娜娜日前宣布接下法國奢華珠寶精品品牌代言，該品牌在Facebook專頁和官方微博 貼出消息，卻引起許多台灣 網民炮轟「變成中國 便宜貨的形狀」，珠寶品牌緊急將臉書貼文下架，掀起熱議。

EToday報導，來自法國的珠寶精品品牌CHAUMET日前公開了一支形象影片，只見歐陽娜娜身穿深藍色連身褲裝，平口設計露出白皙鎖骨、香肩，配戴皇冠頭飾及戒指，坐在畫面中間演奏小提琴。然而，該品牌此前是由韓星宋慧喬擔任亞太地區代言，現在請歐陽娜娜出任卓藝大使，兩者身份還是不免被拿來做比較。

歐陽娜娜日前發文慶祝中共建黨100周年，在台灣網路引發爭議。不少台灣網友湧入臉書表達不滿，留言「瞬間變成中國便宜貨的形狀」、「最糟糕的代言人，超笨的選擇」、「不想支持了」、「整個質感降超低」，甚至出現「還我喬妹」、「我寧可要宋慧喬」等言論，隨後，品牌下架該篇發文，但保留微博上的代言消息。

品牌官方微博貼文下，留言則一片叫好，網友紛紛寫道「期待碰撞更精采的火花」、「恭喜，完全適合」、「琴拉得好聽，配上珠寶真是太美了」，得知台灣地區貼文下架一事，有人不以為已，也有人認同，引起兩派討論。