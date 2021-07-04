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李心潔家鄉封城 照顧孩子累到崩潰

記者陳建嘉／綜合報導
李心潔常秀出與小孩玩樂的照片。（取材自Instagram）
李心潔常秀出與小孩玩樂的照片。（取材自Instagram）

45歲金馬影后李心潔近日在馬來西亞防疫，最近她的家鄉狀況嚴峻，每日平均確診約6000人，政府也在第一時間下令「全面封鎖」，李心潔一向堅強，苦守在家已有一年多，又要照顧兩個好動的兒子，讓她曾一度崩潰落淚。

其實，馬來西亞已有許多家庭面臨斷糧危機，開始興起「白旗運動」，只要在門前掛上白旗，其他有能力的民眾，便會出面給予物資補助，彼此一起度過難關。李心潔眼見疫情嚴重看不到未來，又要堅強扛起持家重擔，終於撐不住在兩個兒子面前流淚，「我說自己很累，而孩子們安靜看著我，第一次意識到他們媽媽原來也會累」。

隔天，她將小孩交給家裡其他長輩照顧，自己閉關一天靜坐、念經，讓自己學會心情寧靜，體悟到「以靜制動」，如今已能樂觀回應「現在不管兩隻猴子怎麼調皮搗蛋，我都可以把他們安定下來，讓天下太平」。

李心潔看到家鄉無限期封城，她認為疫情的亂象顯現人們內心的焦慮、恐懼，只能用安靜的力量去轉化，「這段期間我學習與無常共存，珍惜乖乖待在家的日子」，她讓自己盡量放鬆，除了照顧小孩，也會每周固定上瑜伽、英文課以及畫畫，改變自己的心態。

李心潔已注射第一劑疫苗，問她感覺，她說一開始比較容易發睏，需要好好休息，此外身體並無大礙，現在等待接種第二支疫苗。提到工作，李心潔去年本來要推出個人畫展，目前已延期，首次執導的紀錄片也先停拍，至於去年與柯震東、李康生合作電影「鱷魚」仍在後製，有望今年上映。

李心潔25年前來台發展，在台灣發行第一張唱片，對這塊土地充滿情感，「我們此刻正一起經歷著這個時代一個很大的考驗」，期許大家能團結一起度過難關，「一切都會過去的，加油！想念你們」。

大馬疫情嚴重無限期封城，李心潔待在家鄉年餘，感到巨大壓力。（圖：甲上娛樂提供）
大馬疫情嚴重無限期封城，李心潔待在家鄉年餘，感到巨大壓力。（圖：甲上娛樂提供）

疫情 疫苗 台灣

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