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陳淑芳82歲生日宅家 把慶生的錢捐助果農

記者王郁惠、陳建嘉／綜合報導
陳淑芳在防疫期間度過82歲生日。（取材自臉書）
陳淑芳在防疫期間度過82歲生日。（取材自臉書）

台灣金馬影后陳淑芳日前度過82歲生日，以往她都會與家人一起吃飯，但今年受疫情影響，所有人都遵守防疫規範，她也乖乖待在家不亂跑，「我把大家要請我吃飯的錢，捐給南部果農，盡一點心意」。

陳淑芳笑稱從小時候開始，家中就很重視慶生，「長輩還在時，都會煮豬腳麵線幫我們慶生」，長輩們雖已不在，兄弟姊妹們仍約好，彼此生日都會聚餐；今年沒相約，她改幫家人捐款做公益，也開心許多好友祝她生日快樂，甚至還有人寄禮物到她家。陳淑芳以一貫的溫柔口氣許願：「希望疫情快快穩定下來，讓該上學的孩子能去上學；要出去打拚賺錢的人能出入平安。」

此外，包偉銘近日過57歲生日，老婆劉依純半年前規畫好要幫他辦郵輪生日宴，不料因疫情只能取消，且聽到老婆表示今年生日就不慶祝，包偉銘只能在心裡覺得可惜，沒想到老婆早已訂好兩間知名餐廳的外帶，午餐和晚餐都吃好料，讓包偉銘直呼：「飽、飽、飽。」

老婆每天洗手作羹湯為他準備三餐，包偉銘也從中體悟「家」真的是疫情當下最棒的避風港，感性向老婆告白：「妳送給我最好的禮物就是妳身體健康！身體健康！身體健康，因為很重要所以說三次。」

包偉銘(右)57歲生日，老婆劉依純款好料為他驚喜慶生。（圖：翰森娛樂提供）
包偉銘(右)57歲生日，老婆劉依純款好料為他驚喜慶生。（圖：翰森娛樂提供）

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