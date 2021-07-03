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陳美鳳65歲生日狂收168顆紅蛋 許願「好想脫單」

記者楊起鳳╱綜合報導
79--陳美鳳生日收到一堆禮物，許願望說「好想脫單」。(圖：民視提供)
79--陳美鳳生日收到一堆禮物，許願望說「好想脫單」。(圖：民視提供)

藝人陳美鳳正趕拍電視劇「黃金歲月」，7月1日是65歲生日，她從外景接棚內工作滿檔，不過生日驚喜一波接一波。梳妝室堆滿的禮物、化妝鏡貼滿祝福便利貼以及「美鳳有約」班底線上視訊慶生、姐妹淘祕密現身，以及好友們的祝福影片都讓陳美鳳感動不已。

陳美鳳說身邊朋友對他很好，以往生日都從6月底開始慶生到7月，整個月沉浸跟家人還有好朋友們的聚會。但今年因為疫情的關係，想說就不特別過了，沒想到一進到民視化妝室，看到座位上堆滿巨花、高粱酒、黃金清酒、生日蛋糕、生日卡片等，民視執行副總經理許念台還提著一籃168顆紅蛋，祝她「生活圓圓滿滿、事業生生不息」。

「黃金歲月」製作人還有演員王彩樺、王中平、洪都拉斯、Gino特別等她進棚要親口說生日祝福，尤其洪都拉斯更當場剝紅蛋給壽星。

慶生驚喜連發，「美鳳有約」節目團隊甚至召集班底開視訊會議，等陳美鳳拍攝空檔，大家一起上線獻唱生日快樂歌，讓陳美鳳相當感動。傍晚收工前，好友張瓊姿與向娃、李明依、紀寶如等人又帶著Lady M蛋糕現身。

好人緣的陳美鳳還收到藝人林心如及言承旭、藍心湄等人的生日祝福影片，林心如提到認識好多年，第一次沒有陪她過生日，希望她主演的「黃金歲月」收視率節節高升；言承旭則說今年是跟陳美鳳認識的十周年，希望兩人可以有更多的十周年。

陳美鳳透露生日願望就是疫情趕快平穩，而目前單身的她，也羞認「好想脫單」，希望遇到一個能夠把全世界都給她的男人。

「黃金歲月」演員進棚為陳美鳳(左二)慶生。(圖：民視提供)
「黃金歲月」演員進棚為陳美鳳(左二)慶生。(圖：民視提供)

疫情 林心如 視訊會議

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