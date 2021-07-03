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女兒又險出包 賈永婕說重話

記者李姿瑩╱綜合報導
賈永婕肯定女兒面對錯誤的勇氣。(取材自臉書)
賈永婕肯定女兒面對錯誤的勇氣。(取材自臉書)

防疫女神」賈永婕之前發起送愛心餐和捐贈醫療物資到各大醫院的活動，獲得民眾及蔡英文總統讚揚。3日凌晨，賈永婕透露大女兒安安幫忙她訂餐過程中又不小心出錯，一向開朗的賈永婕難得說了重話，直言：「人可以犯錯，但是一定要有勇氣面對你的錯誤，千萬不可以說謊」，也可見她對孩子的嚴謹家教。

賈永婕女兒安安這幾天當媽媽的小幫手，協助愛心便當等物資分送。安安在過程中偶爾出包，先前忘了慈濟醫院吃素，沒指定要素食便當。3日凌晨她再發文認錯，差點又鬧烏龍。

安安2日協助便當分送至國泰醫院、三軍總醫院，「本來南部的醫院只預訂四天份的便當，後來因為老師們的加持，加碼了兩個禮拜份的便當」， 結果她「忘記提醒餐廳要多準備」，趕緊聯絡部落姐姐，硬著頭皮請對方看看有無辦法製作出100個便當。最後在部落全體總動員下，還出動陽建福親自配送，成功把便當送到輔英科技大學附設醫院。

安安道歉表示：「不好意思醫護人員便當遲了一些，也謝謝部落的大家馬上上工，幫我彌補自己的疏失。好險有你們，真的超級感動。」忙到凌晨才回家的賈永婕，看到安安的文章，坦言覺得很欣慰。

賈永婕沒有責怪安安，但她要求「人可以犯錯，但一定要有勇氣面對你的錯誤，千萬不可以說謊！說謊才是最嚴重的錯誤！清楚、真實、透明的數字是媽媽的要求，也是人品與責任！」

陽建福親自協助載送愛心便當。(取材自臉書)
陽建福親自協助載送愛心便當。(取材自臉書)

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