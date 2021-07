蕭亞軒曝光自己貼著美容膠帶的臉。(取材自Instagram)

台灣 歌手Elva(蕭亞軒)與男友黃浩今年2月傳出遭家中愛犬咬傷,臉部傷勢不輕,而她上個月在Instagram分享短片,曝光自己貼著美容膠帶的臉,自我喊話「會好的」,粉絲也為她打氣。

Elva近日再曝光貼著膠帶的模樣,不過2個膠帶之間可見有較為深色的部分,疑似是曝光臉部傷疤,她還寫道:「I’m not afraid but god please help me through I don’t like how I look ……」,表示雖然自己並不害怕,但仍乞求神幫幫她,因為她實在不喜歡這副模樣。

而歌手林凡則留言表示會為她祈禱,希望會儘快恢復。網友也留言鼓勵她,並祝她早日康復。