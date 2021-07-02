黃子佼逾月沒刮鬍像變了個人 老婆捨不得他剃

黃子佼(左)蓄鬍像變了個人，老婆孟耿如很喜歡他的新造型。（取材自臉書）

台灣 主持人黃子佼自5月三級警戒後便沒再刮過鬍子，蓄鬍的他彷彿變了另一個人，但他因為隔天有美妝品牌的主持工作，只能忍痛剃掉，最捨不得的是老婆孟耿如，原來孟耿如對老公的蓄鬍造型十分滿意，黃子佼笑說，從未這麼長時間沒刮鬍子，「不刮鬍子大家好像都覺得滿新鮮的，但美妝品牌講究清爽乾淨，還是剃掉比較好。」

疫情 升溫後，他的固定錄影都暫時停擺，如今接到美妝品牌活動主持，算是全面復工 了嗎？他說「這是早排定的啦，只是因為疫情就變成線上，目前還不算全面復工，還是有一些零星的線上工作，『佼心食堂』和電台這兩個有持續在錄，我平均都五到九天才出一次門，大家也都滿幫忙，互相體諒，我也是在家梳化，不帶化粧師到現場，助理只帶一個，工作人員也會分區，不會集中在攝影棚。」

如今確診數已降到十位數，是否期待7月12日能如期解封？他倒是沒這麼樂觀：「還是有很多問題啦，我剛才收到人間衛視『創藝多腦河』的通知，因為錄影棚樓上是道場，所以規範比較嚴，我們屬於非常態的工作人員，很難很快就解封，人間衛視說，可能要等到8月才會錄影。」而他主持的東森「婚禮歌手」和TVBS「#T-POP」，暫時也都還沒復工。