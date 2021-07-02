郭蘅祈扮變裝皇后 纏胸勒到快斷骨

郭蘅祈(右)與蘇達在微電影「親親壞姊妹」中，飾演一對同志「姊妹」。（圖：杰德創意影音提供）

台灣 藝人郭蘅祈（郭子）與蘇達在微電影 「親親壞姊妹」中飾演一對同志「姊妹」，其中郭子為了扮演變裝皇后在腰上用黑色封箱膠帶纏了四、五圈，把腰肉全擠到胸上，但也因為勒太緊，他直呼：「快不能呼吸了，肋骨好像快斷掉了！」

其實郭蘅祈對於反串還算得心應手，他曾在春河劇團大戲「大家安靜30」男扮女裝過，這次再度套上女裝，特地減了5公斤，為了呈現變裝皇后婀娜多姿的樣貌不惜膠帶纏肉，不過也因此體會金馬、金曲大型典禮女星為穿禮服可能得做的犧牲。郭蘅祈提到光是裝扮就花了1小時，撐了3小時才終於褪去全身的行頭。

郭蘅祈在片中還有床戲的部分，被猛男孫東旭壓在床上，他不感尷尬，大方說：「我就是做動作，再壯的男生我也看過也沒有怎麼樣。」反而是對方害羞，因此NG了十幾次，後來「刻在你心底的名字」導演 柳廣輝親自示範，郭蘅祈笑說：「你們知道柳廣輝體重很驚人，一壓在我身上，情緒跟表情就出來了，驚恐的表情是被嚇到，所以再演我就一次OK 。」

郭蘅祈在劇中也努力適應新時代的文化，出道30年的他對於現在的世代差異很有感，在愛情上提到，現在許多人都在用交友軟體，認為注重外貌會放在第一優先考量，可能會在不清楚愛是什麼，「我覺得愛情是找到兩個人共同的頻率，都不用多說什麼就願意包容，與對方不一樣的樣貌相處，而不是強迫自己去忍耐。」

他提到年輕時對很多事都怕，曾因為感情觸礁，開始挑對象，「30幾歲感情觸礁或是挫折，就會開始去挑條件、個性。」隨著年紀增長，反而什麼都願意嘗試，笑稱：「好啊來試試看，我越來越自在，因為已經沒有什麼好失去。」