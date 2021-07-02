兒求養小奶貓 郁方乘機教育：這是門嚴肅的生命課題

郁方(右)和老公最近買新車，才開出去就發現不對勁。（取材自臉書）

台灣 藝人郁方和老公買新車，開了三天，在底盤處發現了藏了三隻幼貓，而會發現的原因，竟是因為玄彬。貓沒吃沒喝脫水送醫，小孩堅持想留下來養，但這門生命課要扛的責任太重，她陷入猶豫不決。

郁方全家開車出門，沿途覺得窗外鳥鳴聲很立體，還笑說經過1個多月的防疫 ，動物少了人類干擾變得活潑，但沿途叫聲不斷一直延續到家，她開始覺得不對勁，叫老公把車開去保養廠查看，果然如她所料在底盤深處發現藏了三隻出生月餘的幼貓。她說：「之前看『愛的迫降』，玄彬到南韓找孫藝真，告訴她開車前要敲敲車子，因為很可能有貓藏在裡面，沒想到是真的，但這狀況冬天比較多，我們猜是在保養廠時躲進去的，而且母貓已不在了。」

郁方有三個小孩，從小就想養貓狗，這次意外讓他們很開心，不斷向兩老求情把貓留下，二兒子甚至寫了文情並茂的信拜託，以貓砂錢他付、每天彈一小時鋼琴和早點上床睡覺交換，連日來還不斷上網查怎麼養好貓。但郁方說，「這些本來就是基本該做的，不能拿來談條件，其實我考慮的是小孩有過敏 ，而且小孩的耐心會到什麼時候不知道。」直接告訴三孩，「人生有這麼多事，我養你們已經很喘了，還要再養三隻，責任太大。」

其實郁方內心另有考量，原來，她小時候也曾養過一隻老犬，老到已瞎看不見，有一天她在拍戲，打電話叫母親出門在郵局關門前去匯一筆款，母親匆匆騎車，用電動鐵捲門時沒注意到老犬追出來，回家時發現牠已壓死在捲門下，她說，「我內心有很深的愧疚，是我要我媽出門才造成意外，決定養一隻動物，就得照顧牠一輩子，這是門嚴肅的生命課題。」三個小孩仍在努力求她，還說爸爸已經答應，現在就看她怎決定了。