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宅家爆吵 李蒨蓉：幸好愛情存摺夠厚

記者葉君遠／綜合報導
李蒨蓉(前)和老公相處20多年，時常吵吵鬧鬧。（取材自臉書）
李蒨蓉(前)和老公相處20多年，時常吵吵鬧鬧。（取材自臉書）

台灣女星李蒨蓉日前和結縭17年的老公李德立大吵，甚至拋出「離婚」兩個字，但夫妻感情夠厚，戰火自然消弭，兩人已漸漸平復，她有感而發說：「真正的愛不是吵架，而是吵架過後，還想相處一輩子。」

疫情讓許多夫妻宅在家，天天四目相對摩擦變高，各地都爆離婚潮。李德立和兒子在家，事事都依賴李蒨蓉，吃飯、東西找不到，抹布、餵狗盤該怎麼放都有意見，累積出來的壓力讓她終於爆發，寫了離婚文震撼演藝圈。李德立看到新聞出來，找她談，沒兩句又吵起來，氣頭上甚至要她回娘家好好想想，她說，「我告訴他我會走，中午就走，結果忙到中午，改口說下午就走，最後到了晚上，很沒用地回床上睡覺了。」

兩人冷靜下來，她思考也自我檢討，「有時候我個性急，或態度不耐煩，他就會發脾氣，但這時，只要有人多一點同理心，能提醒對方不要這樣，事情就不會往糟的地方走，總不能因為他丟了手榴彈，我就非要用火箭砲回射。」

她從19歲就認識李德立，如今43歲了，人生超過一半時間都有對方，而且中間一起經過多少大風大浪，沒想到疫情把很多小事放大，壓抑到後來大吵時，她哭了3、4天，還好之前的愛情存摺夠厚，沒因為這些事把對方拉走，「我們的事，也讓如今許多宅在家，天天看著對方而不斷吵架的夫妻一個教訓，相處再久，還是需要正向溝通。」

疫情 台灣

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