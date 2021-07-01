魏德聖臺灣三部曲 不敵疫情暫時喊卡

美術指導花谷秀文（右）。（本報資料照片）

台灣億萬票房金馬獎導演 魏德聖所執導的「臺灣三部曲」，去年才大張旗鼓募資拍攝中，竟傳出不敵疫情 與現實壓力暫時喊卡。

「臺灣三部曲」日前宣布停拍，各組開始準備收尾交接，據知，現階段撤組是因為疫情導致資金卡住，工作人員的薪水已積欠一個月，加上某些廠商的錢面臨付不出窘境，於是忍痛放生工作人員。

魏德聖電影 「臺灣三部曲」喊出需要台幣40億（約1.4億美元）拍攝，去年8月啟動第一階段募資計畫，當時募得3000萬台幣，還帶著媒體、各方相關人員參觀搭景拍攝預定地，只是如此美好的電影史詩鉅片，圓夢過程依然很艱辛。據悉，工作團隊6月28日下午突然宣布停工，主因是千萬製作費難產，而劇組人員目前留職停薪階段已過，積累的千萬薪水也付不出來，不過，一向有誠信的魏德聖允諾7月5日會結清。

考量即便人留著，後面也沒有製作費可用的狀況，期間不僅進度無法順利進行，產生的薪資也會越來越多，決定先和已簽一年工作約的夥伴提早解約。

魏德聖(中)多次帶著媒體參觀拍攝預定地。（圖：米倉影業提供）

據查，「臺灣三部曲」團隊從6月1日開始縮編至今，連本來要常駐台灣的日本美術指導花谷秀文也在日前返鄉，進駐在高雄的美術組也被宣布盡快收尾、交接、造冊結帳，最晚要在7月12日離組。目前確定暫停動工，屆時即便資金入帳，工作人員要全數回歸也很困難，重啟計畫暫無日期。

對此果子電影表示，「最主要是因為疫情，現在無法預估復工時間，等政府解除封鎖、疫情降級後才有辦法開始，正式宣布停拍是一個月，但何時會復工還不確定？」他們也提到在疫情爆發後有精簡劇組但沒停工，也在臉書上把實際情況仔細清楚說明。

至於資金短缺問題，果子電影表示：「導演對於積欠薪水覺得不好意思，這部分努力解決中，除了員工之外，廠商也有積欠。我們還在持續募資、尋求贊助資金，疫情爆發後，原本要提供的錢目前無法提供，國發基金我們也有在洽談，但因為疫情，政府只能防疫優先，很多協商的事被往後放，疫情對我們影響非常大，現在導演只能先把累積的問題解決之後再談復工。」