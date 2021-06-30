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賈永婕為女離台灣 期待有人接棒送暖

娛樂新聞組╱綜合報導
賈永婕將陪大女兒出國讀書，希望接下來有其他愛心人士能接棒送暖。(取材自臉書)
賈永婕將陪大女兒出國讀書，希望接下來有其他愛心人士能接棒送暖。(取材自臉書)

藝人賈永婕近一個月全力為防疫物資奔波，短時間內號召募集到將近9300萬元(台幣，下同，約330萬美元)，號召力無人能敵！不過她即將因為出國計畫暫時離開台灣，希望接下來有其他愛心人士能接棒傳愛。

賈永婕傳出將暫離台灣，陪大女兒安安出國處理留學事宜，她笑笑表示，還沒那麼快，大概也要等到7月底，「我們還在計畫，因為上個禮拜公布說要住防疫旅館，如果小孩都一起去的話，最小的兒子不知道能不能跟我一起住，所以我們還在考慮，是老公跟我們一起去，還是我們夫妻選一個人陪就好。」

賈永婕表示，至少還會有一個月在台灣，而她近期為了醫護資源到處奔走，若屆時離台，有想過要交接給誰繼續嗎？她認為或許7月12日就有希望順利解封。而她也認為，現在有越來越多人參與捐贈活動，相信會有人持續接棒送暖。

她笑說，如果老么兒子在防疫旅館要自己住一間，她怕兒子會打電動打到天昏地暗過太爽，希望最好還是可以和兒子同住一間。

而美國大學規定學生入學前必須先打過疫苗，所以屆時女兒也會在當地打疫苗，「如果老二老三也都過去，他們也會打，因為美國只要12歲以上就能打疫苗。」

台灣疫情三級警戒兩度延長，不僅民生遭到衝擊，醫療量能也面臨考驗，賈永婕知道後不但自掏腰包，還善用人脈號召演藝圈、商業界親友行善，備受網友稱讚。

台灣 疫苗 防疫

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