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疫苗充足 佛奇：美國人可能不需要打AZ

捲「好心肝」診所疫苗風波 曾雅蘭臉瘦凹陷

記者李姿瑩／綜合報導
曾雅蘭堅持自己煮愛心便當。（取材自臉書）
曾雅蘭堅持自己煮愛心便當。（取材自臉書）

台灣藝人侯昌明和曾雅蘭因為「好心肝」診所疫苗風波，夫妻倆陷入出道以來最大危機。他們誠摯道歉，以行動力挺醫護人員，至今已經送出150份手作便當和2台HFNC，以及飲料、醫療口罩等物資。他們日前開直播時重新展現笑容，終於從低谷中再次站起。

曾雅蘭剛在直播中露臉，就被粉絲發現雙頰凹陷。侯昌明說她上周更瘦，「不只臉凹，全身凹，都是骨頭，背也是骨頭，已經回春變成小學的小男生了。」原本46公斤的曾雅蘭，在輿論四起後憂鬱症再犯，不吃不喝三天，體重掉到43公斤。侯昌明非常自責，因為是他接到診所的通知電話，然後跟曾雅蘭說「走吧」。「雅蘭就是個好老婆，她嫁給我這麼多年，常常是我說『走吧』就跟著走，不會耍性子。」

沒想到一念之差，讓夫妻倆成為眾矢之的，曾雅蘭也曾怨侯昌明「怎麼會這樣，為什麼要接電話」，在腦海中怪他千百遍。但再多的悔恨都難以改變事實，他們決定調整心態，承認錯誤並用行動挺醫護。曾雅蘭也慢慢走出陰霾，把重心放到愛心便當上，全家總動員為醫護人員盡一份心力。

侯昌明家裡的小廚房，至今已做出150份便當和水果餐盒，吸引各路好友、商家、粉絲響應他們的善舉。粉絲重拾對他們的信任，各界的感謝聲不絕於耳。曾雅蘭也聽取粉絲意見，戴上髮帽，將家中衛生做到滴水不漏。她堅持每份餐盒都要有六道菜，希望醫護人員吃得開心滿足，不理侯昌明提出減至四道的建議。

曾雅蘭表示，他們第二次送餐給忠孝醫院的時候，醫護人員反過來開導她，勸她不要再糾結。侯昌明夫妻決定恢復笑容，不再讓愛護他們的粉絲擔心。曾雅蘭的體重也逐漸回穩，夫妻倆在直播中大方擁抱，希望今後繼續傳遞正能量回饋社會。

侯昌明(右)透露曾雅蘭上周更瘦。（取材自臉書）
侯昌明(右)透露曾雅蘭上周更瘦。（取材自臉書）

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