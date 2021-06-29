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日本票選最美新娘 北川景子奪冠 林志玲第3

記者李姿瑩／綜合報導
林志玲(右)獲日本網站票選「最美新娘」第三名。(圖：LDH提供)
林志玲(右)獲日本網站票選「最美新娘」第三名。(圖：LDH提供)

林志玲自從閃嫁AKIRA後，成為不少日本女性心中的全新範本。有日本網站在6月結婚季中票選「最美新娘」，讓民眾選出最愛的女藝人婚紗，林志玲名列第三，僅次於北川景子和桐谷美玲。

「最美新娘」投票吸引8182名網友參加，年齡介於10歲至50歲。投票結果不只反映出時下流行的審美觀，也展現民眾對演藝圈銀色夫妻的嚮往。像是以2433票奪冠的北川景子，和老公DAIGO就是出名的神仙眷侶。DAIGO不吝透過音樂作品大方示愛，羨煞廣大櫻花妹。這份幸福也投射到北川景子的婚紗上，在他們婚後的這5年間都是女性結婚參考首選。

2018年閃嫁三浦翔平的桐谷美玲，在網友票選中獲得亞軍。桐谷美玲氣質出眾，連帶襯托出她選穿的白色蕾絲婚紗與眾不同。而她又與三浦翔平外型登對，高顏值的夫妻檔是粉絲心中的理想目標。

身為台灣第一名模的林志玲成功在日本女性心中搶占一席之地，她2019年嫁給AKIRA時選穿的婚紗來頭不小，出自RALPH LAUREN訂製的蕾絲立領縫綴珍珠款，優雅美麗之餘，最大的弦外之音就是「幫夫」。AKIRA是該品牌史上全球首位亞裔代言人，林志玲透過終身大事，讓夫婿的代言聲量、曝光度大增。她充滿智慧的選擇，讓日本網友不只視她為「亞洲第一美女」，更說明「最美新娘」不光只空有美貌。

桐谷美玲(右)和三浦翔平也是高顏值夫妻檔。(取材自推特)
桐谷美玲(右)和三浦翔平也是高顏值夫妻檔。(取材自推特)
北川景子(右)和DAIGO是日本演藝圈神仙眷侶。(取材自推特)
北川景子(右)和DAIGO是日本演藝圈神仙眷侶。(取材自推特)

林志玲 日本 投票

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