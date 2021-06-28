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王子情斷鄧麗欣內情曝光 關鍵點成致命傷

記者陳慧貞／綜合報導
鄧麗欣（中）當初大方認愛王子（右），透露是應采兒牽線。(取材自微博)
鄧麗欣（中）當初大方認愛王子（右），透露是應采兒牽線。(取材自微博)

王子邱勝翊與大6歲香港歌手鄧麗欣2018年認愛後，感情生活向來低調，但27日晚，他突然在Instagram發文「新的旅程，深深祝福，一切安好」，宣告情斷3年姐弟戀。

過去2人曾為同門師姐弟相識已久，但彼此不熟，直到透過幾次朋友聚會，才漸漸熟識產生愛的火花，2018年4月2人被爆同遊泰國蘇美島，起初雙方否認戀情，同年7月女方出席活動時突然鬆口認愛，大方公開戀情。

2人交往以來感情穩定，去年一度傳分手，但雙方否認，只是因疫情因素，2人超過1年沒見面，去年底鄧麗欣在接受港媒訪問時就曾坦言：「有想過如果繼續走下去會怎麼樣，一直分隔兩地嗎？一想到這點，就會告訴自己：不要多想！大家先完成手頭上工作再說。」承認因疫情而造成的異地戀阻礙，是維繫情感的致命傷。

經過長時間未見面，王子27日晚在Instagram上傳香港夜景照，寫下：「這段美好的相遇，會好好存放在記憶的盒子裏，千餘個日子裏的付出和貼心，也會一併珍藏進去，感謝一切的發生，都在心裏留下了印記，新的旅程，深深祝福，一切安好。」

而鄧麗欣則發夕陽照，同步發文：「美好的並沒有溜走，它只是在途中停了下來，成為了回憶的風景，不一定擁有才是快樂，帶着珍惜地捨去才更覺可貴，世界上的愛有很多種，換一個角度，換一種方法，延續下去，新的一頁，新的開始，感恩遇見，願我們各自安好！祝福」。」

疫情 香港 泰國

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