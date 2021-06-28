賈永婕勇闖疫區送物資 周子瑜行善謙虛以對

賈永婕透露接到來自屏東的求救訊息，立即親送醫療物資。（取材自臉書）

台灣 「全民女神」賈永婕支援醫護前線，連周末也不得閒，一早便搭高鐵前往屏東親送醫療物資，她表示得知屏東出現Delta變異株 案例，就打算南下送防護衣和插管神器，而深夜又剛好接到一位屏東呼吸治療師的求救訊號，更堅定她的決心，而該名呼吸治療師看到她真的現身，感動到忍不住哭出來，謝謝她解了燃眉之急。

該名呼吸治療師在訊息中向她求助，表示病人狀況非常不穩定，急需HFNC（高流量氧氣鼻導管全配系統）救急，賈永婕說，機器部分其實兩三天前就已經陸續送到屏東，「剛好我晚上看到這則呼救的訊息，我就想要怎麼用最快的速度，讓需要的人可以拿到。」而老公王兆杰也和她一起同行，夫妻倆善行著實令人敬佩。

周子瑜為台灣疫情貢獻一份心力。（取材自Instagram）

另外，TWICE的台灣成員周子瑜日前透過陶晶瑩響應賈永婕善舉，捐出50台PAPR幫助抗疫，幸運參加TWICE線上活動的台灣歌迷把握機會致謝，網友Gru用中文向子瑜致謝：「謝謝子瑜的善心，台灣的大家都愛妳！」子瑜馬上切換成中文，露出甜美笑容答：「哇謝謝，要小心哦！」另一位台粉Kazu也在視訊中感謝子瑜捐贈PAPR，子瑜同樣謙虛回謝，不忘提醒粉絲「你們要小心疫情 」。雖然只有短短數秒的片段，對粉絲已經彌足珍貴。

而疫情中節目錄影紛紛喊停，民視節目「明星許願池」首創「網視並進」的製作模式，先成立YouTube節目專屬頻道，號召全民來許願，主持人孫協志與王仁甫在節目轉型態期間，一切工作停擺，孫協志與王仁甫覺得「陪著大家一起長大的歌」可以安撫人心，於是在節目策畫下「56神曲大接力，一人一句演唱會─我難過」，反應相當熱烈，小刀也驚喜現身。