柯震東來美第2天突上線直播 親曝「出國主因」竟藏洋蔥

柯震東在美國上線與大飛、小禎、婁峻碩直播。取材自IG

台灣 男星柯震東25日晚間和家人飛往美國 洛杉磯，完成既定的全家出遊行程。原以為他會暫停直播更久的時間，想不到27日他就突然上線與大飛直播，後來小禎、婁峻碩也上線聊天，柯震東也順便親自說明這次出國的主因，被不少粉絲讚賞「很孝順」。

柯震東27日已在IG限時動態貼出美國天空的美景照，他於當地時間早上10點搭上大飛的直播，而這時觀看人數也瞬間衝到2.7萬人，對於這次的行程，他說：「我家人真的憋太久，很久沒出國，所以想說這趟一起出國一下這樣。剛好因為我工作全停，你也知道我們演員剛好沒工作。」

他也接著提到，「（新聞）已經爆出來，對！我人在美國。」大飛讚：「很好！敢做敢當耶。」柯震東回：「我覺得沒什麼好避的啦，因為我覺得避也沒意義。就是去美國啊，而且家族旅遊，我帶全家人去，還有這個能力讓全家人一起出去玩，其實是I appreciate（我很感激）。」他不改幽默笑著調侃自己一到美國就開始秀英文，話鋒一轉又認真起來說：「我感謝這趟旅程，真的真的，我爸媽心情變超好，我覺得很棒。」他跟大飛聊沒幾句又再度強調，「真的！我爸媽心情變超好，我覺得這很重要，就是父母一來之後心情變很好，就比什麼都重要，我不管酸民，你們要罵就罵吧。但我父母心情變很好這樣。」此話一出，不少紛絲也讚他「做自己」、提醒「要注意安全」。

柯震東在直播上透露已抵達美國洛杉磯的第2天，表示目前都待在西好萊塢的住處還沒出門踩點，他也說即使到美國，他出門還是帶著口罩、酒精，說道：「我覺得出來玩還是要戴口罩，不知道別人發生什麼事情，全世界都一樣，即使台灣也一樣，我出門也戴口罩。」

後來話題又回到全家去美國的事曝光，柯震東坦言：「本來想要低調出去玩，但新聞爆出來，我自己覺得也是好事，就不需要躲躲藏藏，我的個性本來就不是躲躲藏藏，我都已經帶全家人一起來了，我們已經2年沒有出國玩了，然後全家人一起來，想說一起有好的旅行，然後剛好我現在沒有工作，我爸媽百貨也是沒有工作，百貨公司現在沒有人逛，業績跌到爆掉，就是一起出來玩這樣。」

至於不少人好奇都到美國了是否有要打疫苗 ？柯震東表示目前還沒打，只是考慮要打，直說：「我們認真，我不是因為怕被罵，我直播就是說實話，這個旅程其實本來真的不是為了打疫苗，所以過來（美國）我們還沒有去申請，我們都還沒，因為其實這件事本來不在計劃內。」他因為被許多人詢問才透露不排斥打疫苗，也考量以他30歲的年紀在台灣可能暫時排不到疫苗，再加上媽媽有慢性病病史，基於多方考量，他說：「我們會去問問看，但目前是還沒有打。」

柯震東也分享一到美國機場管得很嚴，他在海關待了快半小時，被問了非常多問題，以及做了快篩確定是陰性才入境，接著他話題又回到打疫苗上，他假設性提問，「就算我要打疫苗又怎麼樣？我又沒有佔用台灣資源」，也說：「我自己出來打，如果我要打疫苗的話，我打完回台灣，我不就是一個相對比較起來安全的人嗎？我又沒有佔用台灣的任何資源。所以我不知道為什麼我要一直被罵。」大飛也認為因這件事被罵很無辜。

接下來，柯震東會在美國待20多天，將與哥哥柯家洋擔任導遊的角色，帶父母出去晃一晃。柯震東也表示既然都被知道人在美國，打算拍個當地的Ｖlog與大家分享。