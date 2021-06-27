宅在家髮型失控 Ella變身「魔髮師」

Ella（右）為兒子勁寶居家剪髮，成果獲好友與網友好評搶預約+1。（取材自臉書）

台灣 三級警戒自5月中開始持續未解禁 ，一個月來有不少藝人受不了頭髮太長，紛紛變身「魔髮師」，Ella（陳嘉樺）日前分享幫兒子勁寶剪髮的照片，成果好到連藝人好友與粉絲也留言表示「想預約+1」，但她仍忍不住怨「解孵不讓我剪」。

照片中，勁寶坐在椅子上、脖子圍著美髮圍布，有模有樣像足到真的髮廊般，Ella拿起排梳與剪刀，蹲馬步兼操核心為兒子修剪可愛的鍋蓋頭，剪到靠近耳朵時，兒子笑笑微閃，Ella還打趣是「勁寶敏感帶」，一連多張照片，勁寶都帶著可愛微笑，似乎對媽媽的手藝非常滿意，而剪完以後，Ella也自行修剪瀏海，卻扼腕沒法對老公下手。

除了Ella，「姐姐」謝金燕之前也於社群 示範如何自剪瀏海，她打趣：「怕剪壞，一直不敢動手，但剪壞就剪壞囉…怕屁啊！」反正待在家也沒人看得到，她拿起排梳梳順、以點剪的方式小心修掉長度，再分層、微調瀏海的弧度與厚度，沒想到成果讓她相當滿意，有粉絲留言想看她剪3年前金馬獎的短髮造型，她打趣說：「自己剪只能剪齊的或狗啃的兩種。」

而曾沛慈則是幫爸媽剪髮，她打趣以往自己剪髮都是悲劇收場，「我個人覺得要幫自己剪頭髮最多就是劉海，因為旁邊跟後面根本無法判斷啊！不要做傻事。我做過，很慘，隔天馬上髮廊報到。」沒想到某次媽媽突然要她回來幫爸爸剪髮，她笑說：「我想說『蛤？什麼時候我有這個專業技能被知道嗎？』」且媽媽見成品不錯，也要求她服務，之後還特別吹整，讓曾沛慈得意笑說：「應該是給我五顆星極高評價吧。」