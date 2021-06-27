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喜翔不讓兒操心 婉拒來美打疫苗

記者陳建嘉／綜合報導
喜翔經營的咖啡店「意思屋」，受疫情影響已倒。（取材自臉書）
喜翔經營的咖啡店「意思屋」，受疫情影響已倒。（取材自臉書）

台灣三級警戒影響，64歲金鐘獎演員喜翔近來在家專心防疫，面對外界鬧得沸沸揚揚的疫苗之亂，他提到未來若有機會輪到他，他就會去打，照顧自己也照顧身邊的人，只是住在美國的兒子力邀他出國打疫苗，卻被他婉拒。

喜翔的兒子Benjamin是他與狄鶯姊姊狄玫未婚生下，目前在美國成長、就業，是一名執業醫師，常在疫情期間打電話關心住在台灣的父親，深感去年美國受疫情所苦，早與妻子注射輝瑞疫苗，也很擔心父親的身體狀況，不過喜翔本來就深居簡出，認為沒有必要，不要讓兒子操心，「我都在家不出門，可以照顧好自己」。

喜翔自爆住在美國的兒子力邀他去打疫苗，被他一口回絕，「我在家不出門，可以照顧好自...
喜翔自爆住在美國的兒子力邀他去打疫苗，被他一口回絕，「我在家不出門，可以照顧好自己」。（本報資料照片）

喜翔雖獨居，卻一刻不得閒，常在家中看劇本，為接下來的新戲做功課，而他身材瘦得仙風道骨，也不怎麼計較吃食，「我都隨便吃，有時樓下便利商店隨便解決」，曾與他合作的晚輩巫建和、黃鐙輝看了心疼，想送些好料到他家，「我都說不用，我住在新店耶，是疫情熱區」，言談間流露關愛，期許只要這些年輕人照顧好自己就好。

不時關心喜翔的人很多，包括他曾交往的小36歲女友Jessy，兩人雖在兩年前分手，他仍是對方的人生導師，但話鋒一轉，他說稍早看新聞，得知Delta變異株已入侵台灣，造成人心惶惶，「希望大家都能趕快打到疫苗，我看美國是政府催人打疫苗，結果我們台灣是想打打不到」。

喜翔自承是疫情的受害者，去年4月在台北市建國南路巷子內開咖啡廳「意思屋」，結果撐不到一年，在疫情爆發前就倒閉，他無奈喊「每個月都在虧，就算做外送也沒用，賣一份虧一份，再加上疫情影響，後來都沒人來」，不過他天性愛熱鬧，計畫疫情結束後再度開店，讓電影業界好友們能有一個地方交流，「真的希望趕快回到之前開開心心的時光」。

疫情 疫苗 台灣

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