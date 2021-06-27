電視圈公務員 曾國城宅在家鬧退休烏龍

防疫在家，讓平時忙碌的曾國城像在過半退休生活。（本報資料照片）

台灣藝人曾國城26日鬧出萌生退意的烏龍，他事後澄清只是覺得居家防疫 期間「半退休 」狀態也不錯，並非真的想退休，笑稱：「真的退休我會瘋掉。」

53歲的曾國城是電視圈公務員，主持節目、舞台劇 演出加上「曾拌麵」副業，讓他收入笑傲台灣演藝界。有媒體統計，曾國城去年主持收入就有8270萬，副業投資的「曾拌麵」年營業額更問鼎台幣3億大關，曾國城事業規模如日中天，此時退休似乎言之過早。

先前曾國城在果陀舞台劇「ART」加演記者會上透露，沒有想過退休，身為演員早就自我期許活到老、演到老。未來除非身體出狀況，他才會朝「退而不休」去規畫人生。曾國城澄清，因為疫情導致許多工作延後、取消，他多了不少時間陪伴家人，所以學著改變心態放慢腳步，開始享受這段「半退休」般的時光。

他在家大部分的時間都在陪小孩練吉他，全家人一起玩益智桌遊，日前開設Instagram帳號，希望跟年輕網友提高互動，挑戰開直播跟詹姆士一起做家常菜，還幫「天才衝衝衝」錄了防疫短片，意外曝光家中的豪華內裝。只是他在家活動量相對減少，體重上看90公斤，正打算努力重拾運動習慣，不能放任身材走樣。

他的老搭檔徐乃麟對居家運動特別有心得，在防疫期間透過打掃房子跟整理庭院花草，照樣讓自己動得滿身大汗。「現在瑜伽教室、健身房都暫停營業，我就每個房間一間一間打掃，打掃可以兼顧運動，一舉兩得。別小看只是打掃，其實也是會滿身大汗，很有運動效果。」