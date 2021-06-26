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向雲鵬罹胃癌一度判不治 靠這幾招奇蹟康復

記者楊起鳳／綜合報導
昔日武打明星向雲鵬(中)罹患胃癌目前已康復。（圖：向雲鵬提供）
昔日武打明星向雲鵬(中)罹患胃癌目前已康復。（圖：向雲鵬提供）

70年代性格小生向雲鵬，曾獲第17屆台灣電影金馬獎最佳男配角，第18屆台灣電影金馬獎最佳男主角的提名獎。4年多前他罹患胃癌被醫師宣判不治，日前赴醫院回診醫生卻驚訝他已康復，他透露，罹癌不可怕，靠飲食和心情就能回復健康。

向雲鵬和張佩華、寇世勳等人都是同期明星，他1980年拍攝電影「鄉野人」中憑藉精采演技，獲得第17屆台灣電影金馬獎最佳男配角。第二年，他拍電影「同班同學」又獲得第18屆金馬獎最佳男主角提名。也曾演過電視劇「神鵰俠侶」扮演郭靖，和中視「楚留香新傳」等劇，但當年因有製作人為省製作費，把他戲份都刪除，他一氣之下退出演藝圈改行到大陸賣牛肉麵，一路從上海到武漢再到南京。

今年70歲的他30年前移居到上海開牛肉麵店，當年上海一個便當才兩塊人民幣（約0.3美元），他因在劇組養成吃便當的習慣，到大陸最愛吃的就是便當，結果又油又鹹的飲食造成他健康亮紅燈，加上每天要喝至少兩瓶高粱，5年多前他在南京開店到一半突然腦中風，送到醫院急救6天後轉回台灣治療，病情才好一點心臟又出狀況，必須裝心律調節器。4年多前他體重從90公斤驟降到60公斤，到醫院檢查才知道罹患胃部惡性腫瘤，醫生幫他切除4分之3的胃，加上12次化療才撿回一命。

向雲鵬(左二)隨時保持愉快心情，常跟寇世勳(右)和張佩華(左)等圈內人聚會。（圖...
向雲鵬(左二)隨時保持愉快心情，常跟寇世勳(右)和張佩華(左)等圈內人聚會。（圖：向雲鵬提供）

他說：「那時候我住美國的二姊和大陸的弟弟都回來看我，我才知道他們是為了看我最後一面。」他說當時醫生宣判他將不久於人世，他抱著反正也活不久了，一切看開，保持好心情，然後開始調整飲食，「我從此只吃原型食物，所有食物只用蒸的不吃油炸，這四年多來每半年回醫院複診，上個月回醫院檢查竟然已經沒有癌症了，連醫生都嚇一跳。」

向雲鵬說，他認為心情最重要，他現在每天都很開心，很滿足，雖然現在疫情肆虐，但他從不去想不好的事情，補充營養，有空就會和朋友聚會聊天，他說之前因投資開店慘賠2000多萬，但他看淡，姊姊要他去美國打疫苗他都婉拒，他認為心情愉快、飲食健康就能克服一切。

向雲鵬是70年代性格小生。（本報資料照片）
向雲鵬是70年代性格小生。（本報資料照片）

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