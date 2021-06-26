父是清潔工 母幫幼兒園煮飯 李康生為勞工發聲

李康生受邀擔任第15屆勞動金像獎影片徵選競賽形象大使兼代言人。（圖：電影戲劇業職業工會提供）

台灣 金馬影帝李康生受邀擔任第15屆勞動金像獎影片徵選競賽形象大使兼代言人，對方原本擔心「影帝不好搞」，但李康生一口就答應，更表示支持勞動金像獎肯定影像創作者的競賽，為電影 戲劇業勞工 加油打氣，歡迎大眾踴躍投件，也分享自己的家庭故事。

今年影展主題為「跨國移動及國際移工」，恰巧李康生曾在電影「黑眼圈」飾演移工，質樸又具有韌性的形象是代言的不二人選，原本還擔心影帝「不好搞」，沒想到李康生受邀後一口答應，大方承諾：「要我演什麼都可以，詮釋甚麼角色都行。」

影片中，李康生展現影帝級演技，沒有任何一句台詞，將「無聲更勝有聲」的情境透過表演發揮淋漓盡致，以獨特的堅毅神情及溫柔眼神訴說對勞動者的敬意，在當前嚴峻的疫情考驗下，向堅守工作崗位的勞工朋友傳達「堅定無懼，勇敢向前」的精神。

拍攝過程中，李康生也分享自己的故事，「我爸爸是個清潔工、打蠟工人，媽媽在幼兒園負責煮飯」，由於父母親都是辛苦工作的勞動者，從小看著他們努力的身影，格外尊敬勞工對社會的付出。

當他知道北市勞動局舉辦這樣有意義的競賽，總獎金還高達台幣75萬元（約2.7萬美元），原來他日前以導演身分拍完一部微電影，也對此次徵件躍躍欲試，「希望趕快完成後製來投稿！」