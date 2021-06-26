75歲父打疫苗寫遺囑 蔣偉文：太帥了

蔣偉文大讚爸爸實在太帥。（取材自臉書）

台灣 藝人蔣偉文近日開車載75歲的爸爸到衛生所施打AZ疫苗 ，爸爸下車前，特地交給蔣偉文一封親筆手寫遺囑，和三頁列印好的各式辦理需知及個人相關密碼資料，為蔣偉文示範了一次面對生死議題的身教。

蔣偉文的爸爸過去曾在航空公司任職，是出身名校的高級知識分子。他對蔣偉文的教育 一直以身教為重，從不要求學業成績，對孩子們在人生路上的決定，皆予以大力支持。

蔣爸爸日前上網查詢疫苗接種資訊後，自行完成預約。蔣爸爸當天特地要蔣偉文提早來接，因為「有一些文件要讓你在車上看，你不必陪著下車，我自己去打就好。」 蔣爸爸備妥防疫道具排隊打疫苗。（取材自臉書）

蔣偉文拿到後，發現是遺囑，上面詳列抽屜、床頭櫃裡擺放什麼文件與物品，還附上爸爸到戶政事務所下載的「如何處理親屬過世流程」，加上親友聯絡方式，讓兒子在需要時，不至於慌了手腳。

蔣偉文分享：「我印象最深刻的是，我爸爸交代身後事，不要發訃聞，火化後骨灰撒到漂亮、優美風景的地方即可。」

就在他翻閱這些文件的過程中，蔣爸爸自己拿著提前準備好的塑膠椅，穿戴好防疫裝，淡定地在衛生所排隊等候打疫苗。蔣偉文忍不住誇讚：「我只覺得太帥了，我爸爸永遠是我想成為的父親典範啊！」