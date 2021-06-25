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魚丁糸新曲搶聽會 青峰著作權官司勝訴後首露面

記者王郁惠／綜合報導
魚丁糸推出新歌「終點起點」，意外洩露將推出全新完整專輯。(圖：環球音樂提供)
魚丁糸推出新歌「終點起點」，意外洩露將推出全新完整專輯。(圖：環球音樂提供)

台灣歌唱團體魚丁糸日前透過雲端視訊舉辦新單曲「終點起點」搶聽會，這也是青峰著作權法一審獲勝後首露面，問及其他團員如何安慰他？青峰說：「他們有寫一些心情，一開始是很溫暖，也覺得欣慰，怎麼中文能力變這麼好，我的低谷可以換來他們的作文能力。」以幽默的方式一笑解千愁。

新單曲「終點起點」由小威詞曲創作，他認為歌曲符合樂團現狀的過程，「有時像是終點、但又像其他事情的起點，就是一個過程」；目前懷孕約六個月的馨儀，談及與製作人陳君豪以樂團的方式「把這張專輯、這首歌做出來」，意外洩密，讓青峰直呼：「只能說接下來…好啦！我們就是會有專輯啦。」至於專輯或馨儀的寶寶哪個先出來？其他團員打趣：「要同時。」還要馨儀直播生產搭配新歌作為背景音樂，青峰笑說：「那角度是起點，可能會變成某些人的終點。」

青峰談宅家防疫生活，「滿開心的，我可以永遠待在家！」疫情期間曾40天沒出過門，運動就在家跑跑步，也僅一次用肥皂洗臉，連二度入圍金曲歌王也淡然表示，「一直以來對於獎項看得比較淡，是真的從來沒有想過感想。」這次透過線上舉辦視聽會，他打趣說：「這樣過完一整張專輯的宣傳，我覺得滿爽的，可以可以！因為我可以不用離開家裡。」

青峰與林暐哲著作權官司一審獲勝，團員安慰方式大不同，小威說不要打給他，阿福則說不要表現過度關心，而一樣被林暐哲提告「妨害電腦使用」的馨儀，表情微尬表示，「感同身受」。

青峰打趣家凱事後透過五、六個通訊軟體，一直聯絡他，宛如恐怖情人。他說：「一直以來魚丁糸這個團，所有東西加起來一定找得到答案、可以互補；小威不吵我，有點落寞時，就覺得有劉家凱也不錯，聽得出來是在安慰他吧，我們就是這樣一個團體，總有一個人知道做什麼最好。」

魚丁糸成員透過雲端視訊方式，舉行新歌搶聽會。(圖：環球音樂提供)
魚丁糸成員透過雲端視訊方式，舉行新歌搶聽會。(圖：環球音樂提供)

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