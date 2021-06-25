我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美56.2%成人 完全接種疫苗

台本土確診增76例、5死 確診降回雙位數

和老公大吵 李蒨蓉手發抖爆粗口 婚姻三級警戒

記者林怡秀／綜合報導
李蒨蓉(右)日前在臉書透露和老公大吵，甚至動了離婚念頭。(本報資料照片)
李蒨蓉(右)日前在臉書透露和老公大吵，甚至動了離婚念頭。(本報資料照片)

台灣藝人李蒨蓉和李德立結婚17年，育有兩子，夫妻一路走來歷經風風雨雨，她日前在臉書透露和老公大吵，甚至動了離婚念頭，是否真的打算要離婚？她開玩笑說：「現在還在三級警戒，要離婚也不是這麼容易。」至於為何而吵？她透過經紀公司表示，無非就是生活上累積下來的大小事，導致情緒爆發。

疫情升溫，不少夫妻宅在家大眼瞪小眼，摩擦也因此產生，李蒨蓉在臉書發文指出，和老公爆發嚴重爭執，氣得她手發抖還爆粗口，偏偏又無處可去，只能帶著狗狗躲進廁所，喝酒讓自己冷靜。她自認個性好強不愛抱怨，在經歷過阿帕契風波後，以為已經百毒不侵，卻還是敗給生活中的柴米油鹽醬醋茶。

李蒨蓉接著在文中透露，兒子看到她氣哭上前安慰，卻還不忘問她：「今晚還有牛排吃嗎？」天真到讓她忍不住破涕為笑，「我說媽媽要離婚，兒子問，那他要跟誰？我回，你都快要18歲了，有差嗎？」但她也發現，現階段家庭還是孩子的全部，於是只能收起眼淚，繼續過生活。

她的發文不免讓外界擔心，婚姻是否出現危機。她事後受訪表示，沒想到自己的文章竟引起這麼大的騷動，「很多人好像都覺得基督教徒要很正面，但我也是人，也會有很多情緒，需要抒發，我想讓大家知道這一點，所以才會寫這篇文章。」

但夫妻結婚多年，照理說該磨合的也都磨合了，怎麼還會吵得這麼凶？她說，每個階段，都會有新的問題出現，婚姻並非這麼簡單。其實她和老公都是基督徒，教義上是不贊成離婚，婚姻維持確實不易，她也會和老公再持續溝通。

臉書 台灣 疫情

上一則

羅晉扮悲情太子 哭200天「心都疼了」

下一則

張雨綺穿搭遭粉絲戲稱「像豬」 神回笑翻眾人

延伸閱讀

趙麗穎悶悶不樂 上節目直言：我好多餘

趙麗穎悶悶不樂 上節目直言：我好多餘
中外交部官員：反外國制裁法適用港

中外交部官員：反外國制裁法適用港
蕭敬騰打完第2劑疫苗 中媒喊話大S：還不來陪汪小菲？

蕭敬騰打完第2劑疫苗 中媒喊話大S：還不來陪汪小菲？
李蒨蓉「阿帕契事件」後最大考驗 深夜大吵「要離婚」

李蒨蓉「阿帕契事件」後最大考驗 深夜大吵「要離婚」

熱門新聞

朱芷瑩親曝與湯唯的關係。(取材自臉書)

不敢脫 錯失「色，戒」女主角？女星親曝與湯唯關係

2021-06-20 21:27
李嘉欣20日過51歲生日。圖／擷自微博

李嘉欣倚富商老公擁愛兒 51歲生日狀態曝光

2021-06-21 15:09
苟芸慧。（中通社資料照片）

曾傳介入郭富城熊黛林 女星爆豪門婚變「該斷的斷了」

2021-06-17 02:28
楊冪下班回家被網友捕獲，好身材藏不住。（取材自微博）

楊冪下班路被網友捕獲 傲人身材險撐爆上衣

2021-06-21 23:46
歐陽娜娜。(取材自微博)

歐陽娜娜「真實未修圖」流出 網看手臂驚：又胖了

2021-06-22 22:29
張晨光直播帶貨時，看到有網友攻擊他賣假酒，一時激動哭了。（取材自微博）

64歲張晨光直播帶貨被罵哭 「紅著眼鞠躬」心酸畫面曝

2021-06-19 00:22

精彩推薦

超人氣

更多 >
佛州公寓倒塌 至少1死99人失聯 現場畫面曝光…

佛州公寓倒塌 至少1死99人失聯 現場畫面曝光…
新書爆料：川普去年染疫病危 驚險5天內幕曝光

新書爆料：川普去年染疫病危 驚險5天內幕曝光
紐約警界蒙羞 縱放華人超市竊賊2警將懲處

紐約警界蒙羞 縱放華人超市竊賊2警將懲處
全美最佳高中改變錄取方式 亞裔新生從七成降至五成

全美最佳高中改變錄取方式 亞裔新生從七成降至五成
佛州大樓坍塌 巴拉圭第一夫人姊姊全家皆失聯

佛州大樓坍塌 巴拉圭第一夫人姊姊全家皆失聯