和老公大吵 李蒨蓉手發抖爆粗口 婚姻三級警戒

李蒨蓉(右)日前在臉書透露和老公大吵，甚至動了離婚念頭。(本報資料照片)

台灣 藝人李蒨蓉和李德立結婚17年，育有兩子，夫妻一路走來歷經風風雨雨，她日前在臉書 透露和老公大吵，甚至動了離婚念頭，是否真的打算要離婚？她開玩笑說：「現在還在三級警戒，要離婚也不是這麼容易。」至於為何而吵？她透過經紀公司表示，無非就是生活上累積下來的大小事，導致情緒爆發。

疫情 升溫，不少夫妻宅在家大眼瞪小眼，摩擦也因此產生，李蒨蓉在臉書發文指出，和老公爆發嚴重爭執，氣得她手發抖還爆粗口，偏偏又無處可去，只能帶著狗狗躲進廁所，喝酒讓自己冷靜。她自認個性好強不愛抱怨，在經歷過阿帕契風波後，以為已經百毒不侵，卻還是敗給生活中的柴米油鹽醬醋茶。

李蒨蓉接著在文中透露，兒子看到她氣哭上前安慰，卻還不忘問她：「今晚還有牛排吃嗎？」天真到讓她忍不住破涕為笑，「我說媽媽要離婚，兒子問，那他要跟誰？我回，你都快要18歲了，有差嗎？」但她也發現，現階段家庭還是孩子的全部，於是只能收起眼淚，繼續過生活。

她的發文不免讓外界擔心，婚姻是否出現危機。她事後受訪表示，沒想到自己的文章竟引起這麼大的騷動，「很多人好像都覺得基督教徒要很正面，但我也是人，也會有很多情緒，需要抒發，我想讓大家知道這一點，所以才會寫這篇文章。」

但夫妻結婚多年，照理說該磨合的也都磨合了，怎麼還會吵得這麼凶？她說，每個階段，都會有新的問題出現，婚姻並非這麼簡單。其實她和老公都是基督徒，教義上是不贊成離婚，婚姻維持確實不易，她也會和老公再持續溝通。