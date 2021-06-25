柯震東與一家人來美國 先被問是否打新冠疫苗

柯震東(左)與家人合影。(取材自Instagram)

台灣藝人柯震東近來因直播中直率的模樣深受大家喜歡，人氣也越來越旺，他近日幫自家店Asylum宣傳外送餐時突然提到「下次直播可能遙遙無期」。原來柯震東日前與一家人赴美國 ，完成既定的全家出遊行 程。

柯震東近來可說是在疫情 期間最活躍的演員，半夜與大家在空中相見，帶給大家不少歡樂。期間新作品也捎來好消息，「MONEYBOYS」入圍坎城影展「一種注目」競賽單元，另一部電影「月老」也將於7月8日參加南韓富川國際奇幻影展的開幕片，他忙著宣傳，最近更當起外送員。

據知，他終於有時間喘口氣，和家人們飛往洛杉磯停留一段時間，和家人一起度過每年都會有的家族旅遊行程。不過由於現在去美國一下飛機就會有打疫苗的安排，詢問是否也會有此計畫，柯震東的經紀人回應，「與往年一樣，柯家人都有全家出遊安排，公司就不多做回應占用新聞資源了，謝謝關心，大家健康平安！」

此外，柯震東日前在Instagram上邊直播邊吃自家店的乾麵，也提到期盼疫情好轉，希望大家都能到店裡放鬆玩耍，並喊話：「希望能在店裡遇到大家，我個人也是滿喜歡去Asylum的。」

最後不忘宣傳，要粉絲去追蹤他的YouTube「柯震東Kai Ko」，他搞笑表示，「我想要銀色獎牌，你們可以讓我拿到之後再退追蹤。」一貫大方又不失幽默的發言，再度引起紛絲熱烈迴響。