我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美56.2%成人 完全接種疫苗

公安疏失？地層下陷？佛州海景公寓為何「無預警」倒塌

載75歲老父打疫苗 台男星驚收「親筆遺囑」

記者李姿瑩／台北報導
蔣偉文大讚爸爸實在太帥。(取材自臉書)
蔣偉文大讚爸爸實在太帥。(取材自臉書)

台灣男星蔣偉文載75歲的爸爸到衛生所施打AZ疫苗，在下車前爸爸特地交給蔣偉文「一份交待清楚的自書遺囑及三頁列印好的各式辦理需知及密碼資料」，讓蔣偉文讚嘆「太帥了」。

蔣偉文表示，爸爸自己上網查詢疫苗接種資訊，並積極跟衛生所及里長連絡做好疫苗注射預約。「父親建中畢業、政大高材生，身體健康，沒啥慢性病史，他強調打AZ疫苗利大於弊，並不擔心，只是凡事做好萬全準備。」已經查好資料的蔣爸爸穿戴全副防疫裝，並自備塑膠椅，下車前不忘叫蔣偉文在車上等他，以免人多徒增染疫風險。

蔣偉文拿到遺囑，上面詳列抽屜、床頭櫃裡面有什麼文件與物品，還附上爸爸到戶政事務所下載的「如何處理親屬過世流程」，讓兒子在需要時不至於慌了手腳。「我印象最深刻的是，我爸爸交代身後事不要發訃聞，火化後骨灰撒到漂亮、優美風景的地方即可。」

蔣偉文在車上拍下做好防疫的爸爸。(取材自臉書)
蔣偉文在車上拍下做好防疫的爸爸。(取材自臉書)

蔣偉文拿著爸爸交代給他的資料，忍不住誇讚：「看他一派輕鬆自在的坐著等打疫苗，我只覺得～太帥了，我爸爸永遠是我想成為的父親典範啊！」

蔣爸爸淡定看待生死，對蔣偉文的教育更以身教為重，名校畢業的蔣爸爸從不要求小孩的學業成績，對孩子們在人生路上的決定皆予以大力支持，先前蔣偉文開插畫展，老爸也現身捧場，對兒子的演藝成功與有榮焉。如今蔣偉文早已為人父，蔣爸爸同樣傳承開明的教育理念給他，要他學會重視親子陪伴更勝成績分數。

蔣偉文讀著爸爸的遺囑，想起過往父子相處點滴，內心非常感動。此外，他也不捨長輩要承受接種疫苗的憂慮，希望透過臉書文章分享，紀錄下這個非常時刻。「我父親面對生死的豁達，也會影響我對孩子，日後對生死議題直言不韙。」

蔣偉文收到爸爸親筆寫的遺囑。(取材自臉書)
蔣偉文收到爸爸親筆寫的遺囑。(取材自臉書)

疫苗 教育 台灣

上一則

劉亦菲自認意志力不夠 9年沒更新朋友圈怕沉迷

延伸閱讀

打疫苗 抽5萬張六旗魔術山入場券

打疫苗 抽5萬張六旗魔術山入場券
蕭敬騰打完第2劑疫苗 中媒喊話大S：還不來陪汪小菲？

蕭敬騰打完第2劑疫苗 中媒喊話大S：還不來陪汪小菲？
金山市府未打疫苗員工恐遭解雇 工會抨擊

金山市府未打疫苗員工恐遭解雇 工會抨擊
台灣飛關島打疫苗正熱？旅行社：爆2000訂單需求

台灣飛關島打疫苗正熱？旅行社：爆2000訂單需求

熱門新聞

朱芷瑩親曝與湯唯的關係。(取材自臉書)

不敢脫 錯失「色，戒」女主角？女星親曝與湯唯關係

2021-06-20 21:27
李嘉欣20日過51歲生日。圖／擷自微博

李嘉欣倚富商老公擁愛兒 51歲生日狀態曝光

2021-06-21 15:09
苟芸慧。（中通社資料照片）

曾傳介入郭富城熊黛林 女星爆豪門婚變「該斷的斷了」

2021-06-17 02:28
楊冪下班回家被網友捕獲，好身材藏不住。（取材自微博）

楊冪下班路被網友捕獲 傲人身材險撐爆上衣

2021-06-21 23:46
歐陽娜娜。(取材自微博)

歐陽娜娜「真實未修圖」流出 網看手臂驚：又胖了

2021-06-22 22:29
張晨光直播帶貨時，看到有網友攻擊他賣假酒，一時激動哭了。（取材自微博）

64歲張晨光直播帶貨被罵哭 「紅著眼鞠躬」心酸畫面曝

2021-06-19 00:22

精彩推薦

超人氣

更多 >
佛州公寓倒塌 至少1死99人失聯 現場畫面曝光…

佛州公寓倒塌 至少1死99人失聯 現場畫面曝光…
新書爆料：川普去年染疫病危 驚險5天內幕曝光

新書爆料：川普去年染疫病危 驚險5天內幕曝光
紐約警界蒙羞 縱放華人超市竊賊2警將懲處

紐約警界蒙羞 縱放華人超市竊賊2警將懲處
全美最佳高中改變錄取方式 亞裔新生從七成降至五成

全美最佳高中改變錄取方式 亞裔新生從七成降至五成
佛州大樓坍塌 巴拉圭第一夫人姊姊全家皆失聯

佛州大樓坍塌 巴拉圭第一夫人姊姊全家皆失聯