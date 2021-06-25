載75歲老父打疫苗 台男星驚收「親筆遺囑」

蔣偉文大讚爸爸實在太帥。(取材自臉書)

台灣 男星蔣偉文載75歲的爸爸到衛生所施打AZ疫苗 ，在下車前爸爸特地交給蔣偉文「一份交待清楚的自書遺囑及三頁列印好的各式辦理需知及密碼資料」，讓蔣偉文讚嘆「太帥了」。

蔣偉文表示，爸爸自己上網查詢疫苗接種資訊，並積極跟衛生所及里長連絡做好疫苗注射預約。「父親建中畢業、政大高材生，身體健康，沒啥慢性病史，他強調打AZ疫苗利大於弊，並不擔心，只是凡事做好萬全準備。」已經查好資料的蔣爸爸穿戴全副防疫裝，並自備塑膠椅，下車前不忘叫蔣偉文在車上等他，以免人多徒增染疫風險。

蔣偉文拿到遺囑，上面詳列抽屜、床頭櫃裡面有什麼文件與物品，還附上爸爸到戶政事務所下載的「如何處理親屬過世流程」，讓兒子在需要時不至於慌了手腳。「我印象最深刻的是，我爸爸交代身後事不要發訃聞，火化後骨灰撒到漂亮、優美風景的地方即可。」

蔣偉文在車上拍下做好防疫的爸爸。(取材自臉書)

蔣偉文拿著爸爸交代給他的資料，忍不住誇讚：「看他一派輕鬆自在的坐著等打疫苗，我只覺得～太帥了，我爸爸永遠是我想成為的父親典範啊！」

蔣爸爸淡定看待生死，對蔣偉文的教育 更以身教為重，名校畢業的蔣爸爸從不要求小孩的學業成績，對孩子們在人生路上的決定皆予以大力支持，先前蔣偉文開插畫展，老爸也現身捧場，對兒子的演藝成功與有榮焉。如今蔣偉文早已為人父，蔣爸爸同樣傳承開明的教育理念給他，要他學會重視親子陪伴更勝成績分數。

蔣偉文讀著爸爸的遺囑，想起過往父子相處點滴，內心非常感動。此外，他也不捨長輩要承受接種疫苗的憂慮，希望透過臉書文章分享，紀錄下這個非常時刻。「我父親面對生死的豁達，也會影響我對孩子，日後對生死議題直言不韙。」