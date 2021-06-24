結婚2周年 林志玲、AKIRA宅在家用回憶慶祝

林志玲日前度過兩周年結婚紀念日。（本報資料照片）

「國民姐夫」AKIRA擔任日本最強娛樂集團「放浪一族演唱會精選」特別節目的監製，宣布從7月起要與MOMO TV合作，日前與放浪兄弟主唱TAKAHIRO接受台灣 媒體視訊訪問。AKIRA日前與愛妻林志玲 度過兩周年結婚紀念日，被問如何慶祝，他大方分享：「因為現在不能出門，所以沒有大肆慶祝，兩人在家慢慢回憶這兩年發生的事情，在家慶祝了一下。」

疫情 期間，AKIRA最常在家做的料理是「滷肉飯」，他認為滷汁好保存，也說：「會買很多海鮮和魚放在冷凍庫保存，也開始種蔬菜，還會打蔬菜汁。」被問到林志玲最喜歡的料理？他說雖沒有特別講過，但他覺得是拉麵。這段在家躲疫時光，夫妻在家的時間變長了，AKIRA分享：「夫婦相處跟每個人都一樣，每天成長，發現彼此不一樣、沒見過的一面。」

AKIRA（左7）和放浪兄弟主唱TAKAHIRO（右7）接受台灣媒體視訊訪問。（圖：LDH提供）

而今年9月也是「放浪兄弟」出道滿20周年，AKIRA認為和過去相較，除了責任感比出道時變得更多，認為外貌有稍微改變，而36歲的TAKAHIRO則笑稱：「變得比較沒有那麼會喝酒。」喜歡講黃色笑話這點始終如一，搞笑說：「隨時在想（黃色笑話）。」他們身為團體元老級成員，認為團體能維持那麼久，主要是「不忘初衷」，TAKAHIRO提到，彼此心中都以粉絲想法為優先，和團員也會把真心話講出來，並且做到最好。