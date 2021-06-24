柯震東當起外送員 搞笑幫哥哥酒吧推銷

柯震東親送自家店的餐點給藝人朋友。（取材自Instagram）

台灣男星柯震東近來因為直播，將私下直率的樣子呈現給大家，人氣再度飆升，日前再度切換身分，在台北下著大雨的日子，親自為哥哥柯家洋經營的酒吧Asylum當起外送員，還在Instagram限時動態搞笑說：「快倒店啦！請多多支持Asylum外送。」

柯家洋(左)經營的酒吧Asylum推出防疫特製便當，柯震東(右)幫忙外送。（取材自Instagram）

柯震東除了開啟「疫情 限定直播」引發不錯回響，他的電影 發展最近也屢獲捷報，新片「MONEYBOYS」入圍坎城影展 「一種注目」競賽單元，電影「月老」也將於7月8日參加韓國富川國際奇幻影展的開幕片，不過自家店卻因為疫情暫時關閉，期間轉型外賣，他日前戴著口罩，勤奮地開車，將自家的餐點外送給藝人好友KID、蔡凡熙、婁峻碩、禾浩辰、黃宏軒等人，他這兩天仍會持續與哥哥柯家洋一起發送，收到親送餐點的藝人朋友也紛紛發文，KID說：「柯震東老闆親自外送」，柯震東轉發寫著：「老闆一人一次親送！合理吧，都吃起來吧。」

婁峻碩看到外送員是柯震東時笑說：「這外送有點扯」，柯震東回：「疫情期間開店不容易，只能老闆親送了。」

事實上，Asylum這間店雖然是酒吧，但店裡餐點深受客人喜愛，就連頑童瘦子E.SO也曾在直播，大讚Asylum的滷肉飯好吃，現在因疫情，店家與Uber Eats合作轉型外賣，住台北市的民眾可點到餐，菜單有防疫特製便當，還有其他料理可以單點，招牌的「萬惡滷肉飯」也買得到，柯家洋表示，之後計畫推出醬料包，讓大家可以在家中料理。