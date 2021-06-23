陳美鳳唱跳秀場 靠高粱擺平大哥

陳美鳳（左）、洪都拉斯新劇中分飾西餐廳老闆娘、秀場主持人，重現80、90年代秀場風華。(圖：民視提供)

陳美鳳昔日在秀場有「百變黑貓」封號，青春肉體性感妖嬈，追求者不斷，避免秀場潛規則，她自有一套「生存法則」，遇到主持大哥、兄弟飯局邀約，她不推辭也不給機會，一瓶高粱酒就能撂倒一堆男人，打遍天下無敵手。

民視新8點檔「黃金歲月」中，陳美鳳、洪都拉斯分飾西餐廳老闆娘、秀場主持人，該劇重現80、90年代秀場風華，陳美鳳當年是餐廳秀性感黑貓，身材健美、個性開朗好相處，不僅作秀邀約滿檔，同檔主持人、男星更是追求不斷，只要秀場結束回到飯店房間，她的電話就響起，約吃飯、約見面還有來敲房門的，

她笑：「年輕時真的很忙耶」，面對眾多愛慕者，她採圓融方式，「因為只要跟誰不好，下一檔人家就不找你，跟誰好，別人又會認為你跟誰好過，工作也會受影響」，她說自己雖不喜應酬，但只要赴約就會樂在其中，自國中時期被爸爸訓練出的好酒量，只要一說喝高粱烈酒，飯局很快就結束，她也能自然全身而退。

洪都拉斯飾演的秀場主持人「達哥」，有向昔日綜藝天王豬哥亮致敬之意，為了詮釋角色，他重溫歌廳秀錄影帶做功課，以前豬哥亮誇他台語講得好，曾邀上節目演短劇，但他發現休息室排過的戲，上了台又不一樣，笑說原來豬大哥的臨場反應就是這樣練起來的。