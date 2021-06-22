「早餐」吃出好交情 周興哲提前收慶生禮

周興哲(右)、李沐因拍攝「我吃了那男孩一整年的早餐」，有了好交情。（圖：華映提供）

台灣 男星周興哲首部大銀幕作品「我吃了那男孩一整年的早餐」，已經順利在疫情爆發前殺青，而在拍攝時，演員們還特別提早計畫為22日26歲生日的周興哲拍攝慶生小短片，足見他們的好友誼。

大鶴上周直播透露在電影開拍前，周興哲特別約大家一起吃羊肉爐聚餐，培養默契，周興哲當時便大方埋單請客，拍攝期間除了請大家吃屏東知名的豬腳，在台北拍攝時，也直接把知名的文青風豆花店，請到拍攝現場，慰勞辛苦的劇組。

而李沐、宋柏緯、何思靜、大鶴及婁峻碩等人在得知電影殺青不久，便是周興哲的生日，特別錄製了生日祝賀小短片。慶生影片穿插著之前電影拍攝時的花絮照片，大家也都錄了一段話要給周興哲，李沐非常俏皮地送上生日祝福，更祝平日喜歡打高爾夫的周興哲，可以打出72桿超厲害的成績。

平日有歌手身分的宋柏緯和婁峻碩則是笑說：「真的沒想到，竟然是在電影演出上，先和周興哲有了合作。」也都希望將來彼此能在音樂上有不同的合作火花。而何思靜和大鶴則都有志一同，除了慶生，焦點都在祝福電影「我吃了那男孩一整年的早餐」，能在上映時票房長紅。電影預計2022年上映。

許光漢(右)主演的電影「你的婚禮」，將在樂聲虛擬電影院上映。（圖：樂聲影城提供）

另一部由許光漢主演的虐心愛情電影「你的婚禮」，票房已經超過35億台幣（約1.25億美元），將在樂聲虛擬電影院 上映。該片在大陸「五一長假」檔期上映時，首周順利登上新片冠軍，隨後在北美、澳洲、新加坡 、汶萊等地放映，皆開出華語片難得的好成績。