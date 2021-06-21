我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美55.8%成人 完全接種疫苗

台新冠確診增75例 三級以來首降百位以下

網嫌「救命神器」捐太少 小S：想罵就罵

娛樂新聞組／綜合報導
小S響應賈永婕募資捐贈救命神器，卻有網友嫌「捐太少」。（取材自微博）
小S響應賈永婕募資捐贈救命神器，卻有網友嫌「捐太少」。（取材自微博）

台灣女星賈永婕向企業界及演藝圈好友募資捐救命神器「HFNC」，小S也熱情參與捐贈一台，不過卻有網友嫌她捐得太少，小S則高EQ回應。

小S響應賈永婕募資捐贈救命神器，並表示「能盡一份力是我們的榮幸，謝謝永婕邀請我加入這麼有意義的活動，妳真的很棒，醫護人員加油，患者加油！」不少粉絲都感謝她的愛心，不過卻有網友覺得「小S的能力只捐一台，非常不符合財力比例，相比鍾（欣淩）真的太有心」，對此小S也親回應「想罵就罵，不用客氣」。

另外，吳宗憲日前捐出11萬份快篩試劑，按申請需求發放給全台各里。但陸續有里長提出質疑，認為申請過程太過繁瑣，要先下載PG Talk App，還要拉里民加入群組落實實名制。接連有幾位里長投書媒體，當中永和區安和里里長鄧長安在網路上寫下「抱歉！吳天王 里長不當免費打工仔」的文章，讓吳宗憲親自開直播回應。

吳宗憲坦言，他看到鄧長安寫下「勿拿善舉包裝行銷，拖累全台里長下水免費打工」，認為這樣的形容已經有些惡劣。吳宗憲舉例，路邊發放傳單、小贈品上面都有附廣告，下載PG Talk完全免費，他覺得並不為過。而鄧長安還寫到「所以我說吳大天王 宗憲空手套白狼不是沒有理由的」，更讓吳宗憲不能接受，直喊「惡心」，因為他感覺「空手套白狼」是影射他「來偷錢」，所以不排斥兩人一起到法院好好聊聊。

小S 台灣 App

上一則

蔡英文悼念拜登愛犬 男星向佐罵「舔狗、為難我們家」

下一則

吳君如揪錢小豪演夫妻 溫馨慶祝父親節

延伸閱讀

新聞評論／是誰與慈悲為敵 讓善舉受盡委屈？

新聞評論／是誰與慈悲為敵 讓善舉受盡委屈？
嫁豪門很悲慘？ 小S嗆別再幫我寫劇本

嫁豪門很悲慘？ 小S嗆別再幫我寫劇本
蔡英文電謝：妳受委屈了 賈永婕：沒色彩沒在怕

蔡英文電謝：妳受委屈了 賈永婕：沒色彩沒在怕
新聞評論／愛心也遭網攻 誰塑對立氛圍

新聞評論／愛心也遭網攻 誰塑對立氛圍

熱門新聞

苟芸慧。（中通社資料照片）

曾傳介入郭富城熊黛林 女星爆豪門婚變「該斷的斷了」

2021-06-17 02:28
河南衛視端午節目「祈」，舞者在水下演繹「洛神」。（新浪微博照片）

河南舞蹈節目「洛神」驚豔眾人 舞者水中泡26小時

2021-06-13 17:03
鍾漢良帥氣登場綜藝節目，氣場強大、外形討好。（取自材微博）

鍾漢良氣場強大 竇驍淪為配角

2021-06-15 02:18
張晨光直播帶貨時，看到有網友攻擊他賣假酒，一時激動哭了。（取材自微博）

64歲張晨光直播帶貨被罵哭 「紅著眼鞠躬」心酸畫面曝

2021-06-19 00:22
小S接下情趣用品代言。(圖:經紀人提供)

小S代言情趣用品「我太偉大了」網讚：妳贏了林志玲

2021-06-15 20:02
小S與老公許雅鈞（左）。（取材自臉書）

小S嫁豪門過得悲慘？曝16年前結婚關鍵原因

2021-06-19 02:45

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
為何打完新冠疫苗抗體檢驗抗體不高？ 專家說兩個原因

為何打完新冠疫苗抗體檢驗抗體不高？ 專家說兩個原因

中國變「西台灣」？美金融大亨巴斯穿惡搞T恤挺台

中國變「西台灣」？美金融大亨巴斯穿惡搞T恤挺台
不敢脫 錯失「色，戒」女主角？女星親曝與湯唯關係

不敢脫 錯失「色，戒」女主角？女星親曝與湯唯關係
紐約艾姆赫斯特街頭 女子遭搶劫性侵

紐約艾姆赫斯特街頭 女子遭搶劫性侵
沒煙火、遊行 迪士尼門票卻大漲 1家4口度假逾6000元

沒煙火、遊行 迪士尼門票卻大漲 1家4口度假逾6000元