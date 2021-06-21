網嫌「救命神器」捐太少 小S：想罵就罵

小S響應賈永婕募資捐贈救命神器，卻有網友嫌「捐太少」。（取材自微博）

台灣 女星賈永婕向企業界及演藝圈好友募資捐救命神器「HFNC」，小S 也熱情參與捐贈一台，不過卻有網友嫌她捐得太少，小S則高EQ回應。

小S響應賈永婕募資捐贈救命神器，並表示「能盡一份力是我們的榮幸，謝謝永婕邀請我加入這麼有意義的活動，妳真的很棒，醫護人員加油，患者加油！」不少粉絲都感謝她的愛心，不過卻有網友覺得「小S的能力只捐一台，非常不符合財力比例，相比鍾（欣淩）真的太有心」，對此小S也親回應「想罵就罵，不用客氣」。

另外，吳宗憲日前捐出11萬份快篩試劑，按申請需求發放給全台各里。但陸續有里長提出質疑，認為申請過程太過繁瑣，要先下載PG Talk App ，還要拉里民加入群組落實實名制。接連有幾位里長投書媒體，當中永和區安和里里長鄧長安在網路上寫下「抱歉！吳天王 里長不當免費打工仔」的文章，讓吳宗憲親自開直播回應。

吳宗憲坦言，他看到鄧長安寫下「勿拿善舉包裝行銷，拖累全台里長下水免費打工」，認為這樣的形容已經有些惡劣。吳宗憲舉例，路邊發放傳單、小贈品上面都有附廣告，下載PG Talk完全免費，他覺得並不為過。而鄧長安還寫到「所以我說吳大天王 宗憲空手套白狼不是沒有理由的」，更讓吳宗憲不能接受，直喊「惡心」，因為他感覺「空手套白狼」是影射他「來偷錢」，所以不排斥兩人一起到法院好好聊聊。