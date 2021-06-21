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炎亞綸「我願意」裸露 從影來最大尺度

記者陳慧貞／綜合報導
姚淳耀（左）在「我願意」飾演邪教教主，炎亞綸是他信徒之一。（圖：絡思本娛樂製作公司提供）
姚淳耀（左）在「我願意」飾演邪教教主，炎亞綸是他信徒之一。（圖：絡思本娛樂製作公司提供）

台灣藝人姚淳耀、炎亞綸、高慧君、吳奕蓉、鄒承恩主演影集「我願意」，日前五人線上群聚為戲宣傳，分享拍戲趣事，首次曝光角色樣貌，吸引超過5萬網友觀看。

「我願意」劇中，姚淳耀飾演邪教教主，因洞悉人性貪婪面與善於操弄人際關係，將心靈成長團體混雜新興宗教，形成一「組織」，利用人心脆弱獲取個人利益。戲裡炎亞綸飾演教徒，自曝將有裸露情節，堪稱是從影以來最大尺度，「裸露前需要心理建設，還做了一些很害羞的事」，他還加碼拍戲過程看過姚淳耀的腹肌，笑說：「這部戲容易看到彼此的裸體」。

高慧君在直播過程中直喊炎亞綸很帥，在拍完戲後簡直愛上吳庚霖（炎的本名）與炎亞綸，她說原先認為炎是大明星，起初不太敢與他接近，但熟悉後，對他完全改觀，「他不但好相處，且聰明與機智，還挺喜歡逗大家笑，是個越相處越會讓人愛上的人」。高慧君又說，如果有一天要去無人島，只能帶一位劇中演員去，一定會帶炎亞綸，她說：「他夠聰明，我夠勇壯，我們兩個一定活得下去。」

提到拍攝該戲最痛苦的部分，高慧君在戲裡演出輔導老師成了學校女邪教教主，被視為「女版姚淳耀」，坦言要詮釋現實中最討厭的角色性格，還要逼自己喜歡，非常痛苦。吳奕蓉飾演的清潔婦，工作、家庭疲於奔命，角色命運淒慘，鄒承恩則說，拍戲時伙食豐盛，空檔就一直吃、一直吃， 導致胖了5公斤，此次是他第一次使用電腦直播，被炎亞綸笑虧：「你沒習慣跟別人視訊約會？」鄒承恩連忙說自己沒有視訊習慣。

此外，姚淳耀在劇中飾演邪教教主，時常有許多心靈式台詞，身為他左右手之一的鄒承恩都驚訝姚淳耀時常被A4紙長度的台詞給塞滿，台詞超多且長讓姚淳耀覺得拍完戲像做完一場夢。

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