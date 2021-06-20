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張晨光直播淚崩登熱搜 抖音粉絲破200萬

記者楊起鳳／綜合報導
張晨光的抖音粉絲已經增加到200萬。（取材自微博）
張晨光的抖音粉絲已經增加到200萬。（取材自微博）

張晨光曾是台灣電視劇一線小生，2006年轉到中國大陸發展，陸續演出「那年花開月正圓」、「流金歲月」等作品都大受喜愛，他618在大陸直帶貨賣酒，卻遭到酸民稱他「晚節不保」，他一度情緒激動紅了眼眶，隨即讓他登上熱搜第一名、抖音第二名，抖音的粉絲甚至立即破了200萬粉絲。

其實張晨光投入直播帶貨才一個多月，當天直播帶貨完也和經紀人陶國菁商討到半夜3點，經紀人透露張晨光的直播是委託給一家商務公司專門處理他的代言和直播帶貨。張晨光當天直播帶貨成績不錯加上酸民的諷刺，他的情緒一下子出來，但是一下子就過了，兩人下了節目後就聊天到半夜3點，心情沒受影響。

事後新聞發酵成微博熱搜第一名，抖音熱榜也衝到第二名，是他們沒想到的，張晨光當天本來預計直播做到9點，結果一路做到12點，預計下一檔還會繼續，應該是會利用拍戲的空檔做。

經紀人陶國菁透露直播帶貨的投入成本都很大，光是工作人員就要2、30個人，目前為止還沒算收益，大陸一般請藝人或名人去帶貨會有「坑位費」，不管賣得好不好會給你一筆錢，但是張晨光是新手所以沒有的，分成也是沒有細算，因為扣除成本和投入的人力等項目，目前應該都沒有利潤。但是後面如果成績越來越好，可能成績就會出來。

經過這一場帶淚直播，張晨光目前抖音粉絲數暴增到200萬，以直播主最少有100萬粉絲才能進入這行的標準來看已經成長很多。

張晨光的抖音粉絲已經增加到200萬。圖／摘自抖音
張晨光的抖音粉絲已經增加到200萬。圖／摘自抖音

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