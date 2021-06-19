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張晨光被罵「晚節不保」噴哭 陳昭榮：我被酸過是賣魚郎

記者楊起鳳／台北報導
陳昭榮目前轉型做電商和短影音很成功。（取材自臉書）
陳昭榮目前轉型做電商和短影音很成功。（取材自臉書）

台灣64歲資深藝人張晨光近年在大陸發展，最近他搭上當地的直播熱潮，卻遭到不理性網友攻擊，質疑他賣的是假酒，還稱他「晚節不保」，他一時情緒激動，在鏡頭前紅了眼眶。但張晨光表示自己不會被打敗還是會繼續直播帶貨。張晨光的際遇引起陳昭榮的感慨，他稱之前轉行做電商也被網友酸是賣魚郎，他說自己不在意，「因為我看到未來」。

張晨光直播帶貨時，看到有網友質問為什麼不去好好拍戲、晚節不保，甚至一度攻擊他賣假酒，他看到後情緒湧上，一時激動哭了，但他沒有對酸民爆發不滿情緒，只是紅著眼眶對支持自己的觀眾鞠躬道謝，並解釋自己這麼多年來一直秉持初衷，把每個角色扮演好，就算是直播也想認真做好。張晨光受訪時也說，主要是看到有網友說他「晚節不保」，才會情緒失控。他表示自己接下來還會繼續直播帶貨，開玩笑說：「我是業界新寵兒，618我業績第一耶。」

陳昭榮在2017年退出演藝圈，做電商和直播短影音，他表示看到張晨光的新聞感觸很深，當時也受到了很多酸民、娛樂圈人的冷嘲熱唪、閒言閒語、沒戲拍了、沒地方混了只能賣魚、混到變賣魚郎.....「當時的酸言酸語我一點都不在意、反而成為我成長的動力、我從來沒有跟任何酸民槓上、也不記仇娛樂圈的閒言閒語、因為我很清楚......我看到未來 ! 」

陳昭榮說過去當演員受制於媒體、電視台、製作人賞飯吃、幾乎都是 (被選擇的對象)、從來沒有機會主宰自己的人生、影音自媒體直播的出現......看到曙光、他表示等這道光 10年了、知道機會來了 !

認為張晨光也看到了趨勢，知道未來就是一個創造短影音自媒體的機會。

張晨光在直播中帶貨被酸民罵到痛哭。（取材自微博）
張晨光在直播中帶貨被酸民罵到痛哭。（取材自微博）

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