梁赫群不進棚錄影沒美食吃 宅在家竟爆瘦7公斤

梁赫群。（圖：TVBS提供）

台灣 藝人梁赫群在家防疫 ，前三周竟瘦了七公斤，背後原因令人噴飯，原來他主持「食尚玩家」，餐餐大魚大肉，進棚當通告咖，也都有免費便當、珍奶，結果疫情 期間待在家，每一餐都扎扎實實得自己出錢，省吃儉用的他精打細算，沒刻意減肥，卻整個人縮小不只一號，「這大概是我十多年來最瘦的數字」。

梁赫群在演藝圈出了名節省，這月從90公斤瘦到83公斤，而且他竟然清楚記得自己除了水之外，只喝過兩瓶無糖豆漿、一杯無糖紅茶。他笑說，之前常有人罵他胖，當藝人要有職業道德維持好體態，「但我是諧星，外型根本不重要，你看哪個綜藝大哥是瘦的，所以我從來不理會這些。」沒想到疫情逼人瘦，還都是他個性使然：「你想想，現在的菜好貴，出去買一趟都上千，加上自己煮的沒那麼油，而且我也不吃消夜了，自然就瘦下來。」

梁赫群的老婆是知名婚顧，在職場超忙，過去兩夫妻常見到面不久就要就寢，現在被逼得每天24小時大眼瞪小眼，剛開始會吵架，但幾次之後他意識到一個事實：「我的家就這麼大，吵了之後又不能出去，就讓我正視到不該增加摩擦機會。還好她獅子座，生氣來得快去得快，我反而愛生悶氣，她凶完一頓當沒事來跟我說話，我就也沒事了。」

瘦了一圈，老婆有感覺嗎？梁赫群說：「可能是天天見面，不會察覺出太大的改變，但我在洗臉時，發現整個臉小了一號，洗面乳也不必用那麼多了，也算是體重減下來的好處。」