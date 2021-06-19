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周杰倫巡演戰服蘇富比拍出34萬美元 全捐公益

記者王郁惠／綜合報導
周杰倫和蘇富比跨界合作，被粉絲封為名副其實的「藝術倫」。（圖：蘇富比、Enviseam提供）
周杰倫和蘇富比跨界合作，被粉絲封為名副其實的「藝術倫」。（圖：蘇富比、Enviseam提供）

台灣歌手周杰倫受蘇富比拍賣行與K11集團之邀為亞洲首場「Contemporary Curated：Asia」拍賣預展策展，並且線上直播拍賣，周杰倫雖無法親臨現場，仍是透過Instagram聚焦「Are you guys ready」，直播開始拍賣官先以英文簡介周杰倫作為「亞洲流行天王」集音樂家、創作歌手、演員和導演等不同角色於一身，其音樂、舞台演出和電影蜚聲國際、風靡全球，同時也是一位充滿熱忱的藝術收藏家，透過網路無遠弗屆，全世界放送。

周杰倫「地表最強」演唱會由Tomas Chan設計的舞台服裝，拍出100萬港幣。...
周杰倫「地表最強」演唱會由Tomas Chan設計的舞台服裝，拍出100萬港幣。（取材自官網）

而周杰倫也提供「地表最強」世界巡演三組演出服裝進行競標，收入全數捐作公益，幫助喜願基金會（Make a wish foundation）的重症病童，至於拍賣預展展出他電影「不能說的祕密」中的古典鋼琴則為非賣品，據悉，周杰倫認為因為那個鋼琴在電影中有穿梭時空的劇情，因此希望大家來觀賞這些藝術品的時候，彷彿回到他們創作那個年代，從中也展現他細膩的巧思。

由Jeremy Scott（Creative Director of MOSCHINO）的舞台服裝率先以95萬（港幣，下同，約12.2萬美元）成交，由Tomas Chan設計的舞台服裝以68萬港幣，最後一套同樣由Tomas Chan設計的舞台服裝則拍出最高價，以100萬港幣（約12.8萬美元）成交，粗估將為喜願基金會募得約34萬美元，愛心不落人後。

周杰倫 拍賣 電影

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