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台灣山脈與小鎮旅遊節目 再獲美國泰利獎銀獎

中央社／台北18日電
台灣交通部觀光局與美國公共電視網（PBS）熱門旅遊節目Joseph Rosendo's Travelscope合力製作節目「台灣山脈與小鎮旅遊」，導演暨主持人羅森度（Joseph Rosendo）（右）於第2集中帶領觀眾走訪客家小鎮三義，該集內容也獲第42屆泰利獎銀獎肯定。 台灣交通部觀光局提供
台灣交通部觀光局與美國公共電視網（PBS）熱門旅遊節目Joseph Rosendo's Travelscope合力製作節目「台灣山脈與小鎮旅遊」，導演暨主持人羅森度（Joseph Rosendo）（右）於第2集中帶領觀眾走訪客家小鎮三義，該集內容也獲第42屆泰利獎銀獎肯定。 台灣交通部觀光局提供

交通部觀光局今天表示，與美國公共電視網（PBS）合作的「台灣山脈與小鎮旅遊」第1集在去年獲獎，第2集再獲得2021年美國電視傳播業年度盛事泰利獎銀獎。

「台灣山脈與小鎮旅遊」由觀光局與美國公共電視網（PBS）熱門旅遊節目Joseph Rosendo's Travelscope製作，共分2集，將台灣小鎮文化、自然美景、歷史遷徙及生態保育自然地串連，就像一趟旅程。

觀光局說，「台灣山脈與小鎮旅遊」第1集在去年獲泰利獎金獎，今年泰利獎有1萬2000件作品參賽，「台灣山脈與小鎮旅遊」第2集再被肯定獲得銀獎。

在「台灣山脈與小鎮旅遊」節目中，節目導演暨主持人羅森度（Joseph Rosendo）以說故事的形式編製節目內容，第2集帶領觀眾走訪客家小鎮三義，欣賞木雕藝術，飽覽勝興車站、苗栗獅頭山群山寺廟、神仙谷、南庄桂花巷等熱門景點，羅森度還大口品嘗客家美食小吃、體驗藍染手工藝，介紹泰雅原民文化、遷徙與傳統手工編織，更參加了賽夏族矮靈祭活動。

觀光局轉述羅森度的對台灣的觀感，羅森度說，每次去台灣都讓他感到驚喜，他已經到過台灣好幾次，但每次去都有機會進行新的和不同的探索。

羅森度認為「台灣山脈與小鎮旅遊」節目帶領他進入台灣非凡的原民文化與活動，前往台灣旅遊也為他帶來了身心靈的感動體驗。

觀光局長張錫聰表示，台灣擁有豐富多元的自然人文國際觀光吸引力，感謝Travelscope團隊與台灣合作，並安排於北美公共電視台播出，讓北美觀眾能深度認識台灣。

Travelscope是觀光局在美國市場的長期合作夥伴，鎖定美國戰後嬰兒潮龐大市場，透過主持人專業幽默的方式，帶領民眾深入漫遊台灣各地。

觀光局說，Travelscope節目於美國公共電視台（PBS）所屬全美各地的頻道播出，2020年全年台灣10集旅遊節目累計共播出9762次，市場覆蓋率達96%，換算約觸及125萬8440名民眾，節目也在PBS加拿大、PBS SoCal網站、全美Create TV播出，另透過網站、社群、電子雜誌、Amazon線上串流、隨選視訊等播出。

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