擁有4曲點擊破億 周興哲：最棒的生日禮物

周興哲已擁有四首破億神曲。(圖:星空飛騰提供)

台灣 歌手周興哲(Eric)的「如果雨之後」,近日才於YouTube突破1億點擊,時隔一個月,他的第四首破億神曲「怎麼了」,也於日前解鎖成功,成為華語樂壇首位手持四首金曲,擠進「億萬俱樂部」的歌手,成績斐然。

從2014年初出道的「以後別做朋友」開始,接著「你,好不好」、「如果雨之後」到「怎麼了」,短短七年,25歲的周興哲已手到擒來4首破億金曲,他興奮地在社群 PO文,向全球「小興星」表達感謝。上月三度破億時,他曾表示若疫情 之後退散,他的慶功方式是計畫帶領小興星們一同去海邊淨灘,關懷社會公益及環保,但目前疫情仍在三級警戒,Eric呼籲:「大家千萬要遵守防疫,Stay Home、Stay Safe!」他也主動向經紀公司提議,希望用小興星們的名義捐贈獻愛心給第一線的醫護人員。

稍早「怎麼了」達標前,周興哲難掩興奮PO出:「Oh my goodness,is this really happening?」當觀看次數顯示1億次時,他開心拍下螢幕上播映的「怎麼了」MV畫面,並打上「怎麼了,破億了!」更開心地跟著歌曲唱和聲,逗樂所有小興星。即將於本月22日過26歲生日的Eric,由衷感謝這是小興星給他最棒的生日禮物,笑說:「我很開心。」還俏皮指著MV裡的自己說:「他也很開心喔!」