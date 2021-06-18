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擁有4曲點擊破億 周興哲：最棒的生日禮物

記者許晉榮／綜合報導
周興哲已擁有四首破億神曲。(圖：星空飛騰提供)
周興哲已擁有四首破億神曲。(圖：星空飛騰提供)

台灣歌手周興哲（Eric）的「如果雨之後」，近日才於YouTube突破1億點擊，時隔一個月，他的第四首破億神曲「怎麼了」，也於日前解鎖成功，成為華語樂壇首位手持四首金曲，擠進「億萬俱樂部」的歌手，成績斐然。

從2014年初出道的「以後別做朋友」開始，接著「你，好不好」、「如果雨之後」到「怎麼了」，短短七年，25歲的周興哲已手到擒來4首破億金曲，他興奮地在社群PO文，向全球「小興星」表達感謝。上月三度破億時，他曾表示若疫情之後退散，他的慶功方式是計畫帶領小興星們一同去海邊淨灘，關懷社會公益及環保，但目前疫情仍在三級警戒，Eric呼籲：「大家千萬要遵守防疫，Stay Home、Stay Safe！」他也主動向經紀公司提議，希望用小興星們的名義捐贈獻愛心給第一線的醫護人員。

稍早「怎麼了」達標前，周興哲難掩興奮PO出：「Oh my goodness，is this really happening？」當觀看次數顯示1億次時，他開心拍下螢幕上播映的「怎麼了」MV畫面，並打上「怎麼了，破億了！」更開心地跟著歌曲唱和聲，逗樂所有小興星。即將於本月22日過26歲生日的Eric，由衷感謝這是小興星給他最棒的生日禮物，笑說：「我很開心。」還俏皮指著MV裡的自己說：「他也很開心喔！」

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