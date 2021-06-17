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長青臨走前 感謝40年啟蒙恩師黃西田

記者葉君遠／綜合報導
長青(左一)、安迪(左二)都離世，讓王彩樺(右一)難過得無法自己。（圖：王彩樺提供）
長青(左一)、安迪(左二)都離世，讓王彩樺(右一)難過得無法自己。（圖：王彩樺提供）

台灣資深男星長青驟逝，遺孀鍾淑雅深夜透過臉書發文，說長青在走之前還在感恩帶他入行的啟蒙恩師黃西田，黃西田說，「疫情期間不能去致喪，接到消息電話打一輪都進語音信箱，至今沒跟他親人通上話。」他說，和長青在演藝路一起相伴超過40年，內心感觸良多。

黃西田在60年代已走紅半邊天，許多戲都找他主演，他也常在藍寶石作秀，因此認識駐唱兼舞群的長青，黃西田說，「我在台視常有錄影，為了作秀須不斷請假，就商量找他幫我代演，久了變成好友。」

那年，台視有檔新戲「傻女婿」要開拍，男主角鎖定黃西田，他說，「在那個時代，每個人都叫我演，我想想，自己的機會很多，不如把這次讓給長青，長青當時是新人，我記得台視長官不敢把大任交給他，先要求考試，一排長官下來坐在那裡，模擬一個劇情，叫長青當場演一段，我在旁邊先教他技巧，結果就過關，而他也因為那部戲一砲而紅。」

長青從一個秀場舞群變成連續劇男主角，黃西田功不可沒，所以後來他看到黃西田都叫師父，女兒甚至叫黃西田乾爹。

兩人合作最久的一檔戲，是張榮華、蘇麗媚當時在三立首次創作的本土家庭喜劇「鳥來伯與十三姨」，這戲好玩在於，黃西田一張娃娃臉，雖然大澎恰恰8歲，卻演澎恰恰大兒子，次子由安迪演出，長青演賣香腸的香腸伯，後來安迪先離世，如今長青又走，黃西田才感觸良多。

黃西田說，「鳥來伯」拍了13年，演員們朝夕相處，彼此就像真的一家人，「長青是朋友中很好的那種，個性開朗活潑，我們還偶爾相約喝一杯，戲結束後三立不斷重播，我們散了，私下還是常聯絡。」他說，這些年送走豬哥亮、賀一航、還有當年合作「天天開心」的石松，朋友一個個離開，心裡非常難過。

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