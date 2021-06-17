蕭敬騰、鄭容和攜手合作 被下「禁愛條款」？

「CNBLUE」主唱鄭容和。（圖：華納娛樂提供）

台灣 「金曲歌王」蕭敬騰 近來與南韓樂團「CNBLUE」主唱鄭容和聯手合作全新單曲「禁愛條款」，雙天王首度「同框」，跳脫原本公式，打造出囊括雙方特色與充滿記憶點的歌曲，鄭容和充滿感謝，大讚在老蕭帶領之下，激發了他的詮釋想法。MV拍攝時，兩人即使分隔兩地，卻各自用超乎想像的演技將歌曲與MV完美演繹，成果令人驚艷。

這次合作的促成始於鄭容和對老蕭的讚賞，鄭容和表示過去就曾聽過老蕭的音樂，對於他在舞台上的魅力與爆發力印象深刻，所以透過工作人員安排聯繫，兩人有了此次在音樂上正式合作，消息一公開也造成熱烈討論。雖無法親自面對面工作，但鄭容和分享了在錄製過程中老蕭的暖心小故事；因為對中文還不太熟悉，尚在摸索發音，老蕭百忙之中貼心地配唱，讓他能更快、更精確的掌握整首歌咬字，讓鄭容和相當感動。

蕭敬騰發表全新作品「禁愛條款」。（圖：華納娛樂提供）

老蕭表示很喜歡這首歌的歌詞，第一次看歌詞腦中就有畫面，笑說像是韓劇劇情。訪問中被問到「會想要對粉絲下『禁愛條款』嗎？」時，他則開玩笑說：「不會啊，盡量來！」

MV拍攝時，兩人分隔兩地各別錄製，還分別按照導演 設定的腳本演出，雖沒有面對面，卻能彼此想像對方就在眼前，老蕭笑說自己完全是靠想像力在演， MV也拍出了當面對愛情時對方互相猜忌的心情。

蕭敬騰15日站上雨舞台飆唱。（圖：喜鵲娛樂提供）

另外老蕭日前出席快手與江蘇衛視的「616真心夜」，現場特別備了「雨舞台」迎接「雨神」老蕭開唱，他身穿Saint Laurent剛發表最新秋冬男裝戰袍登場，一席深藍紋黑色窄版西裝，搭配Boucheron箭型珠寶胸針，加上下半身的緊身牛仔褲，凸顯80年代的華麗搖滾風範與霸氣。