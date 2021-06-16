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捐救命神器善心遭曲解 賈永婕堅信做對的事

記者林怡秀／綜合報導
賈永婕堅信自己是在做對的事，絕不被外界雜音所影響。（取材自臉書）
賈永婕堅信自己是在做對的事，絕不被外界雜音所影響。（取材自臉書）

台灣藝人賈永婕近日因募得近億台幣資金捐贈救命神器HFNC支援醫護，義舉成為全民女神，她之所以這麼拚命，是因為過去靠運動走出喪父及摯友之痛，發現旁人的加油打氣帶給她莫大的勇氣，因此決心為醫護加油，希望大家一起挺過疫情，她受訪透露，竟有醫院院長親自打電話向她求助，讓她更堅信自己是在做對的事，絕不被外界雜音所影響。

賈永婕的超強行動力備受外界肯定，不過她在臉書透露，看到政論節目的批評，卻又讓她不禁自責是否造成台灣的分裂，問及她是否覺得有壓力？她說：「我只是想說，沒有人想要疫情變成這樣，在這時候正直和善良非常重要，我覺得我們應該一起度過，去當彼此的神隊友，少點猜忌和抱怨，我常去比賽，覺得加油是很溫暖的力量，那現在最辛苦的人是誰？一定是醫護人員，我也打了疫苗，就來做這件事，我的初心真的只是這樣。」

她說，沒想過這件事會引起這麼大的迴響，「我原本想一台一台的募，想說應該可以募到20台，沒想到第一通電話，我的神隊友就捐了110台。」而當初私訊問她能不能募捐救命神器的朋友，對她的行為被網友解讀成打臉政府十分心疼，她說「這沒什麼好心疼的，我沒有關係，因為這是救人命的事情，你真的很難想像各大醫院的院長和副院長，都打來跟我求救，所以我很急，想趕快處理這件事。」盼大家別再分彼此，謾罵對疫情毫無助益。

而侯昌明和老婆曾雅蘭日前因接受施打好心肝AZ疫苗爆發爭議，夫妻倆昨捐贈兩台HFNC、2400個N95口罩和10箱補充飲料到忠孝醫院力挺醫護人員，對於疫苗事件，他坦言事發至今不斷的深自反省，也認為該彌補回饋給第一線的醫護人員，於是和老婆合力完成這件事，感謝第一線醫護人員的付出及辛勞。

賈永婕募捐救命神器的義舉感動了不少人。（取材自臉書）
賈永婕募捐救命神器的義舉感動了不少人。（取材自臉書）

疫情 疫苗 台灣

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