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與恩師著作權官司 吳青峰5連勝

記者林士傑、林孟潔／綜合報導
青峰官司勝訴後，透露對方剛提起三審上訴。（本報資料照片）
青峰官司勝訴後，透露對方剛提起三審上訴。（本報資料照片）

台灣歌手吳青峰、哈里坤的狂歡公司，被前經紀人林暐哲控告違反著作權法，檢方起訴於上個月開庭，台北地方法院日昨判吳青峰、哈里坤的狂歡均無罪，可上訴；不過吳青峰隨後在環球音樂臉書聲明留言：「謝謝大家的鼓勵，對方民事也才剛提起三審上訴，也不期待刑事會就此告一段落。」

判決指出，青峰2018年10月26日寄存證信函通知林暐哲不續約，寫明雙方合約到2018年12月31日為止；林暐哲事後沒質疑內容，反而詢問要如何妥善處理。後來兩人跟各自的委任律師在2018年12月4日、6日會面協商，簽署合約終止同意書，律師證稱青峰表示想聘用林暐哲擔任顧問，但林表示要結束就結束得乾乾淨淨，不要再合作了而拒絕，也強烈要求寫共同聲明，希望讓外界知道他們合作和平結束。

法院認為，雖然青峰未在詞曲版權授權合約期滿前三個月以書面提出反對，但雙方已經簽署合約終止同意書，認定不再續約詞曲版權授權合約，除林暐哲證述外，沒有其他證據證明青峰、哈里坤的狂歡公司有違背著作權法規定，判決無罪。

林暐哲於2019年起對吳青峰提出民事假處分聲請經二法院駁回，在民事一、二審、刑事一審五次敗訴，吳青峰所屬環球音樂在聲明中呼籲音樂人回歸初衷、勿再濫訴耗費司法資源。對於林暐哲再提上訴，吳青峰說只能配合繼續出庭，自己要做的只有「說實話」這一件事。

林暐哲提告青峰，民事一、二審都敗訴。（本報資料照片）
林暐哲提告青峰，民事一、二審都敗訴。（本報資料照片）

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