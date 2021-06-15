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林暐哲提告5連敗 青峰心死沉痛籲「勿再濫訴」

記者林士傑／即時報導
吳青峰近年和恩師林暐哲鬧翻。(圖:環球音樂提供)
吳青峰近年和恩師林暐哲鬧翻。(圖:環球音樂提供)

台灣歌手吳青峰和前老闆林暐哲鬧翻，因被林暐哲控告違反著作權法遭起訴，刑事一審結果15日出爐，台北地方法院判吳青峰、哈里坤的狂歡公司均無罪，可上訴；林暐哲在民事一、二審也都敗訴，但仍可上訴。

吳青峰上月庭訊之後在Instagram連發2篇、合計近4千字的長文，表示這2年不曾公開談論此事，「是對心中那位曾視為父親（林暐哲）的人，最後的尊重、寬容與一點保護。但事實上，這樣的盼望落空了，一次又一次，我終究心死了。」他自認於理、於情都毫無虧欠，更是合理合法、仁至義盡，並透露林暐哲在2014年要他單飛，被他斷然拒絕；2017年時蘇打綠被迫休團，是蘇打綠接受林暐哲的建議才休團，且林暐哲希望他5年內不能參與蘇打綠，也很誇張。

林暐哲在刑事、民事接連敗訴，吳青峰所屬環球音樂稍早發表聲明，表示感謝台北地方法院刑事庭詳查事實真相，「環球音樂再度呼籲音樂人回歸初衷、勿再濫訴耗費司法資源。」

環球音樂聲明全文：

環球音樂旗下藝人吳青峰，為其詞曲創作智慧財產權人，今感謝台北地方法院刑事庭詳查事實真相，為青峰伸張公平正義，保護智慧財產權人、讓創作者得以把時間留給創作。

自 2019 年起、林暐哲先生及其公司對吳青峰提起民事假處分聲請並經二法院駁回，民事訴訟一、二審，以及今日宣判之刑事訴訟，連續五次裁判結果一致， 林暐哲先生及其公司之請求均遭法院駁回、判決青峰勝訴。環球音樂再度呼籲音樂人回歸初衷、勿再濫訴耗費司法資源。

再度感謝各界關心，此刻最重要的是大家平安健康。

台灣 刑事訴訟

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