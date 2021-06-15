摸到「小小煜」竟無感 楊奇煜急問護理妻

小煜當了爸爸後，終於體會為人父的心情。（本報資料照片）

台灣 男星楊奇煜（小煜）月初入院動刀救右腳，日前出院後在家休養，兒子「Mujo」暫時託給保母照顧，老婆言兒無微不至的陪在他的身旁，他感動地說：「平常跟老婆在一起時，沒有太多機會讓她發揮（護理師才能），這幾天看到她非常專業、非常吸引人的另外一面。」

楊奇煜(右)動韌帶手術，預計術後休養最少需要1個月。（圖：楊奇煜提供）

他的右膝十字韌帶在參賽「全明星運動會」時斷裂，傷勢又因趕公車惡化，半月板破裂痛到無法行走，決定聽從醫囑進行微創手術，換了捐贈的韌帶、修補半月板。因是半身麻醉，他表示術後約10小時感覺不到那話兒的存在，一度很不習慣，「通常摸到就有感覺，但我突然摸到一包，沒有發現那是什麼東西，急著問老婆才知道是『小小煜』。」

動完手術之後，因為組織液全流到小腿，他的右小腿比左小腿腫了近1倍，必須一直冰敷消腫，這幾天狀況好轉，每天固定每小時起身走路5分鐘，忍著痛楚、循序漸進地拉開剛接上去的韌帶，順利的話下個月初就能彎腿跪著，「之後腳可能在天氣變化時會痠，只求可以繼續站在舞台上。」

談及首次跟兒子分別這麼長的時間，小煜稱心情還不到掉淚程度，但每晚都會拿起手機 看兒子的照片、影片，另透露對媽媽滿懷愧疚，「媽媽前陣子乳癌復發，是第2期，住院做化療開刀，我都不能去看她，唯一能做的事情是在她出院當天幫忙叫車，滿感傷的。」幸而媽媽恢復狀況不錯。

因應3級警戒，他和友人經營的髮廊台北3間店於上個月中自主停業，持續至今滿1個月，員工分流進行內部教學，損失估計破百萬，但他認為生命比賺錢還重要，也感謝房東 減免房租；台中店則採分流上班，降低風險。