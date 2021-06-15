我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美54.4%成人 完全接種疫苗

台新增本土確診132例、8死 陳時中：疫情緩坡下降

摸到「小小煜」竟無感 楊奇煜急問護理妻

記者林士傑／綜合報導
小煜當了爸爸後，終於體會為人父的心情。（本報資料照片）
小煜當了爸爸後，終於體會為人父的心情。（本報資料照片）

台灣男星楊奇煜（小煜）月初入院動刀救右腳，日前出院後在家休養，兒子「Mujo」暫時託給保母照顧，老婆言兒無微不至的陪在他的身旁，他感動地說：「平常跟老婆在一起時，沒有太多機會讓她發揮（護理師才能），這幾天看到她非常專業、非常吸引人的另外一面。」

楊奇煜(右)動韌帶手術，預計術後休養最少需要1個月。（圖：楊奇煜提供）
楊奇煜(右)動韌帶手術，預計術後休養最少需要1個月。（圖：楊奇煜提供）

他的右膝十字韌帶在參賽「全明星運動會」時斷裂，傷勢又因趕公車惡化，半月板破裂痛到無法行走，決定聽從醫囑進行微創手術，換了捐贈的韌帶、修補半月板。因是半身麻醉，他表示術後約10小時感覺不到那話兒的存在，一度很不習慣，「通常摸到就有感覺，但我突然摸到一包，沒有發現那是什麼東西，急著問老婆才知道是『小小煜』。」

動完手術之後，因為組織液全流到小腿，他的右小腿比左小腿腫了近1倍，必須一直冰敷消腫，這幾天狀況好轉，每天固定每小時起身走路5分鐘，忍著痛楚、循序漸進地拉開剛接上去的韌帶，順利的話下個月初就能彎腿跪著，「之後腳可能在天氣變化時會痠，只求可以繼續站在舞台上。」

談及首次跟兒子分別這麼長的時間，小煜稱心情還不到掉淚程度，但每晚都會拿起手機看兒子的照片、影片，另透露對媽媽滿懷愧疚，「媽媽前陣子乳癌復發，是第2期，住院做化療開刀，我都不能去看她，唯一能做的事情是在她出院當天幫忙叫車，滿感傷的。」幸而媽媽恢復狀況不錯。

因應3級警戒，他和友人經營的髮廊台北3間店於上個月中自主停業，持續至今滿1個月，員工分流進行內部教學，損失估計破百萬，但他認為生命比賺錢還重要，也感謝房東減免房租；台中店則採分流上班，降低風險。

台灣 手機 房東

上一則

美國隊長40歲生日 雷神祝壽故意放錯「克里斯」照片

下一則

鍾漢良氣場強大 竇驍淪為配角

延伸閱讀

短短三天！藝人賈永婕募9000多萬 捐342台救命神器

短短三天！藝人賈永婕募9000多萬 捐342台救命神器

白色憂傷 南加州醫護徘徊死亡邊緣

白色憂傷 南加州醫護徘徊死亡邊緣
台護理人員不堪壓力輕生 公會籲讓醫護同住家人打疫苗

台護理人員不堪壓力輕生 公會籲讓醫護同住家人打疫苗

家庭健康護理員 「疫」外搶手

家庭健康護理員 「疫」外搶手

熱門新聞

劉德華(左)與林志玲(右)。(取材自微博)

被林志玲問「哪個部位最吸引你」 劉德華高EQ回應撩人

2021-06-07 03:23
汪小菲7日在微博發出新餐廳的內部裝潢照片。(圖截取自汪小菲微博)

汪小菲秒刪文 網友疑藉機炒作 「要離快離看煩了」

2021-06-09 14:00
河南衛視端午節目「祈」，舞者在水下演繹「洛神」。（新浪微博照片）

河南舞蹈節目「洛神」驚豔眾人 舞者水中泡26小時

2021-06-13 17:03
汪小菲與大S結婚，鬧出離婚危機。 (取材自汪小菲微博)

汪小菲喊話「老婆是第一」 網猜大S離婚為「救夫」

2021-06-06 23:34
劉青雲(左)、郭藹明(右)至今結婚23年，仍會被拍到恩愛畫面。（取材自微博）

還是要相信愛情 3超大咖港星結婚逾20年夫妻相處之道

2021-06-12 20:41
大S徐熙媛拋婚變震撼彈後打破沈默。(取材自Instagram)

大S婚變7天打破沉默 深夜怒嗆「蔡！屠殺我們！」

2021-06-11 20:26

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
Delta變種肆虐英國 專家憂：美7月底恐大爆發

Delta變種肆虐英國 專家憂：美7月底恐大爆發
美新冠死亡數破60萬 占全球15% 八州確診增加

美新冠死亡數破60萬 占全球15% 八州確診增加
女大生畢業照交「如廁照」被採用 網笑：絕不會忘記妳

女大生畢業照交「如廁照」被採用 網笑：絕不會忘記妳
耶魯華生命案／警公布百頁證據 指潘勤軒為兇嫌

耶魯華生命案／警公布百頁證據 指潘勤軒為兇嫌
明後年歐美疫苗訂單已爆量 台灣還要當幾年疫苗孤兒？

明後年歐美疫苗訂單已爆量 台灣還要當幾年疫苗孤兒？