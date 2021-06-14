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劉冠廷哀求眼神 張榕容瞬間淚崩 莊凱勛想演壞蛋

記者陳慧貞╱綜合報導
張榕容(左)、劉冠廷首度合作默契十足。（圖：CATCHPLAY提供）
張榕容(左)、劉冠廷首度合作默契十足。（圖：CATCHPLAY提供）

張榕容、張凱勛、劉冠廷主演台灣影集「第三佈局-塵沙惑」，三人首次合作，戲裡關係千絲萬縷，提起拍戲過程，其中一幕劉冠廷無聲、哀求眼神看著張榕容，彷彿說著：「救我！」她在鏡頭後似乎也讀到對方心思，瞬間淚崩。

三人在犯罪懸疑劇集「第三佈局-塵沙惑」中，有別於以往演出，形象大逆轉，張榕容扮演刑警小隊長，混在男人堆中，她外表剽悍冷面，內心卻藏著童年往事陰影，集剛強脆弱於一身；她和莊凱勛認識多年，詮釋角色過程中，只要一感到焦慮、卡關，和莊凱勛熱線過後，就能得到解決，最感動的一次是，前一晚雙方通話討論角色，隔天演出後，莊凱勛見到她的第一句話就說：「很棒，又更好了，比我們講得還要更好。」聽到這句，張榕容差點沒哭出來，形容莊凱勛的存在，讓她想「占有」。

莊凱勛、劉冠廷劇中分飾議員、菜鳥刑警，劇情透過幾個案件，涵蓋性侵、暴力、毒品等議題，各個角色鮮明立體，被問還會想嘗試演哪一個角色，莊凱勛直言，很想試試李銘忠詮釋的通緝犯，該角色無脈絡可循，幾乎所有案件都有其魔爪涉入，複雜度凌駕於三人之上，「大家都難以逃離他的如來佛手掌，太有意思了，他不算大魔王，但是個奇妙的存在。」認為對演員來說，能演到這個角色，是件很爽的事。

劉冠廷則想嘗試演歐陽倫飾演的主任檢察官之子，覺得角色就是個「屁孩」，面對刑警依然「痞痞的」很有趣，張榕容則想演黃薇渟扮演的傳播妹，「因為我很少演這麼有女人味的角色」，但黃薇渟角色結局淒慘，她又說：「很難說啦，說不定真的要我演，我又後悔了。」

張凱勛(右二)在劇中飾演議員。（圖：CATCHPLAY提供）
張凱勛(右二)在劇中飾演議員。（圖：CATCHPLAY提供）

台灣 性侵 毒品

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