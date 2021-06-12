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1張圖：全美53.6%成人 完全接種疫苗

台新冠增26死 本土確診250例 死亡數未見下降

王力宏來美打疫苗 經紀人：身體狀況很OK

娛樂新聞組／綜合報導
王力宏於社群分享自己接種疫苗。（取材自臉書）
王力宏於社群分享自己接種疫苗。（取材自臉書）

45歲金曲歌王王力宏，稍早於社群分享自己接種疫苗的照片，且背景看起來像在超市裡，令許多人懷疑他人在美國，稍早經紀公司也證實他確實在美國接種疫苗。

王力宏近期忙於投入研發科技教育APP「月學」，稍早他於社群分享自己接種疫苗的照片，不忘引用歌曲「A.I 愛」的歌詞「打了疫苗讓你產生了抗體」，網友也接力留言下一句歌詞「恭喜你得到永生」，王力宏也俏皮回覆「接得好」，粉絲還他2017年的創作根本神預言。

照片中，王力宏戴著眼鏡、黑口罩與鴨舌帽，挽袖被施打疫苗，身上還穿著「月學」的藍色T恤，眼神帶有笑意，他寫道「Jabbed（刺）！！！打了疫苗讓你產生了抗體，疫苗早點打疫情早點結束」，眼尖網友發現他疑似在美國大賣場裡的小藥局施針的，紛紛留言詢問「二哥是在超市打疫苗嗎」、「有被認出來嗎」、「二哥回美國打疫苗嗎」。經紀公司隨後證實王力宏確實在美國接種疫苗，但並未透露疫苗廠牌，僅表示他目前身體狀況：「很OK。」

王力宏擁有美國國籍，經紀公司表示，王力宏此行打疫苗是為了趕上參加每年7月在美國愛達荷州舉辦的太陽谷峰會（Sun Valley Conference）。

太陽谷峰會是世界科技業界的盛大活動，今年因為疫情關係，也為了所有參與者的安全，太陽谷峰會要求所有參與者必須要先打過疫苗才能參加，這也是王力宏連續第八年受邀參加，將帶著研發「月學》的經驗，與世界一流科技大亨與企業家交流。

疫苗 美國 社群

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