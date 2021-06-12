金馬影后被指偷打疫苗 喊冤受同名之累

81歲的陳淑芳最近都待在家防疫，提到打疫苗，她說會把機會讓給更需要的人。（本報資料照片）

台北市「好心肝」診所爆特權施打疫苗 風波越滾越大，傳出許多演藝圈名人都在施打名單內，就連81歲、有「國民阿嬤」之稱的金馬影后陳淑芳也赫見其列，她接受本報系聯合報訪問時立刻否認此事，「我沒有去打，我都宣導不要出門了，怎麼可能去打」。

其實，「陳淑芳」只是藝名，她本名為「陳笑」，倘若真的出現在施打名單上，只是同名同姓，陳淑芳也在臉書上表示：「新聞報導某診所偷打疫苗事件中有和我同名，純屬巧合。」會選擇一致對外公開說明，就是怕各界好友擔心。

陳淑芳說，受疫情 影響，這段期間她所有工作都延後，包括新片拍攝、電影「期末考」宣傳，現在乖乖待在家防疫，更透過經紀人表示，政府將於15日開放第六類對象施打疫苗，也就是75歲以上老人，陳淑芳雖在範圍內，但她說自己都沒出門，沒有急迫性需要，「我會讓出來，給其他更需要疫苗的人」。

陳淑芳日前曾特別錄了一段影音，透過LINE傳給親朋好友，宣導不要出門，「我相信待在家裡幾天，沒有出去應該是不要緊，運動可以在家裡，四處走走、手腳打一打。」

她說自己都不敢出門，在家也非常注重飲食、睡眠，雖然較沒機會出門採買，但她笑說一天本來吃三餐，但因為疫情可以先忍忍，只吃兩餐，「我相信吃兩餐，也是很健康啊」，最後也不忘感性向所有人喊話：「我們都在一個島裡，我們就是一家人。」期許台灣 早日度過疫情難關。