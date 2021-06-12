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台新冠增26死 本土確診250例 死亡數未見下降

大S不滿台灣缺疫苗 發文怒指「蔡！屠殺我們」

娛樂新聞組／綜合報導
大S徐熙媛拋婚變震撼彈後打破沉默。（取材自Instagram）
大S徐熙媛拋婚變震撼彈後打破沉默。（取材自Instagram）

大S徐熙媛）和汪小菲爆婚變後一直選擇低調不發聲，但她日昨突然在社群發文寫「我們被集體屠殺了！蔡！屠殺我們」，語出驚人，她透過經紀人回應關於在Instagram限動上的文字想表達的是：「現在全台灣2300萬的人民什麼時候才能打到疫苗？！我們不是白老鼠！我們的命也是命！」

至於她和汪小菲的現況，她表示「關於婚姻的部分不再做任何回應，家裡的小事不需要浪費公共資源，現在疫情當下最重要的是如何能讓人人都有疫苗打！」

大S深夜在Instagram限時動態發文。（取材自微博）
大S深夜在Instagram限時動態發文。（取材自微博）

大S徐熙媛日前拋出與老公汪小菲婚變震撼彈後，卻從此噤聲，直到11日深夜似乎情緒失控，發文抱怨Instagram和微博都被封鎖，隨後話鋒一轉，又痛罵蔡英文總統屠殺大眾，在個人Instagram限時動態發聲，寫下：「我只想說，我們被集體屠殺了！蔡！屠殺我們」。

事實上，大S日前因為老公汪小菲失言風波暴怒提離婚，徐媽也透露，女兒都在家裡帶小孩，兩個小孩活動力大，因此壓力也很大。

除了大S情緒失控，先前她被挖出曾在節目上抱怨老公脾氣差，「我沒有說你心地不善良，你心地善良，但是你很沒品。」面對男方追問「怎麼說？我聽聽」她鬆口吐露真心話，直白剖析丈夫的個性，「你控制不了自己的情緒，你冷靜不下來，你很容易暴怒，暴怒你就牽扯別人。」

大S和汪小菲2人結婚10年，育有一雙兒女，但日前因汪小菲在微博的一段發文，引發外界關注，夫妻二人還為此大吵，大S並揚言正在辦離婚手續。

大S 汪小菲 徐熙媛

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