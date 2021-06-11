明道跨足音樂劇扮老一樣帥 跨海要媽媽「不要賣菜」

明道跨界演出音樂劇「趙氏孤兒」獲滿堂彩。（圖：恆星影業提供）

台灣 藝人明道跨界演出音樂劇「趙氏孤兒」，出演該劇重要反派屠岸賈，日前在上海首演10場演出獲得滿堂彩，好友吳克群、汪東城都送上花籃替他打氣，台灣疫情 嚴峻，明道心繫在台的父母親，不時透過視訊關心家中長輩們的健康，提醒他們減少外出，若一定要外出務必戴口罩以及勤洗手、噴酒精，也要求媽媽暫時不要到菜市場賣菜。

明道自認是音樂劇「新人」，面對的歌唱是全新挑戰，與之前唱流行音樂的歌曲大不相同，「音樂劇中的歌唱充滿了戲劇張力，我可以說是從零開始，一直在用耳朵和心去接收經驗。」他更說，跨界只是一個結果，內在是演員對自我疆域的探索和開拓，該劇將緊接著去往北京 、香港、英國倫敦西區演出。

明道飾演的重要反派屠岸賈，首次在舞台上扮老，白髮蒼蒼模樣，仍不減帥度，為了增加角色厚度，還留鬍子一個月，太過真實的鬍渣，觀眾差點以為是黏上的，他笑說：「這是我這輩子留過最長的鬍子，連洗澡都會吃到！」

角色被形容令人畏懼，舞台上最殘酷的行為就是要手刃嗷嗷待哺的趙氏遺孤，甚至還將遺孤剁成三段，明道一連演出10場，這凶殘的行為就上演了10次，殘忍行徑與凶狠眼神，震攝在場所有觀眾，形容自己的「明式使壞心法」除了眼神凶猛到要讓對方退避三舍外，大魔王般的氣場更不容忽視，「要有讓人動彈不得的氣勢」，有別與他以往霸氣總裁形象。